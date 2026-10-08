Sigue choque por exministro de Salud: senador Germán Rodríguez mantuvo sus críticas y Petro dijo que era “extrema grosería”

“Debió hacerse en el lugar de los invitados, no en el atril”. Con esa frase, el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez respondió este jueves a las críticas que recibió por el enfrentamiento que protagonizó un día antes con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una ceremonia de ascensos de la Policía en el Capitolio.
El congresista defendió su reclamo y aseguró que, después de verificar el protocolo del evento, no encontró constancia de que el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro estuviera invitado.
Además, cuestionó que Jaramillo ocupara un lugar junto al atril principal, en la mesa directiva del recinto, en lugar de ubicarse entre los demás asistentes.
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“Ayer se le pidió al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se retirara de una ceremonia de ascenso de la Policía, que no estaba invitado, o por lo menos lo que se verificó en protocolo. Aparte de eso, este señor estaba sentado junto al atril principal, allá en la mesa directiva, y si era invitado, él debió haberse hecho con los invitados”, aseguró Rodríguez al explicar su actuación.