A doña Gloria la arrollaron dos adolescentes en una moto en La Milagrosa, Medellín: la comunidad quemó el vehículo

Gloria Agudelo, de 70 años, salía de su clase de gimnasia en el barrio La Milagrosa, de Medellín, y cuando cruzaba la calle, dos menores de edad en una motocicleta, a alta velocidad, se la llevaron a su paso, ocasionándole la muerte en el sitio. La comunidad, indignada por el siniestro, comenzó a agredir a los motociclistas y quemó el vehículo.

Los hechos ocurrieron a las 9:46 de la noche del pasado martes en la carrera 29 con la calle 41, a pocos metros del parque de este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), en el oriente de Medellín. Tras la fuerza de este golpe, doña Gloria falleció en el sitio. Los motorizados resultaron lesionados por las consecuencias de la caída y los posteriores golpes de la comunidad.