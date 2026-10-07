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A doña Gloria la arrollaron dos adolescentes en una moto en La Milagrosa, Medellín: la comunidad quemó el vehículo

La adulta mayor, de 70 años, falleció en el accidente que se habría ocasionado en medio de un aparente exceso de velocidad. Los dos motorizados resultaron lesionados.

  • A Gloria Agudelo, de 70 años, la arrollaron dos adolescentes en moto, a quienes les quemaron el vehículo. FOTO: CORTESÍA
    A Gloria Agudelo, de 70 años, la arrollaron dos adolescentes en moto, a quienes les quemaron el vehículo. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 47 minutos
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Gloria Agudelo, de 70 años, salía de su clase de gimnasia en el barrio La Milagrosa, de Medellín, y cuando cruzaba la calle, dos menores de edad en una motocicleta, a alta velocidad, se la llevaron a su paso, ocasionándole la muerte en el sitio. La comunidad, indignada por el siniestro, comenzó a agredir a los motociclistas y quemó el vehículo.

Los hechos ocurrieron a las 9:46 de la noche del pasado martes en la carrera 29 con la calle 41, a pocos metros del parque de este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), en el oriente de Medellín. Tras la fuerza de este golpe, doña Gloria falleció en el sitio. Los motorizados resultaron lesionados por las consecuencias de la caída y los posteriores golpes de la comunidad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “en articulación con las autoridades se harán los procedimientos correspondientes con los menores de 15 años que estuvieron implicados en este accidente y, si se presentó una conducta irregular, se procederá con toda la rigurosidad de la ley”.

En cuanto al origen del accidente, surgieron varias versiones de la comunidad, las cuales son investigadas por las autoridades. La primera de ellas es que estarían, presuntamente, vinculados con un hurto, y la segunda, que estarían participando en piques ilegales en esa zona.

Los menores que fueron agredidos son atendidos en centros asistenciales de la ciudad y se avanza en las investigaciones para tratar de determinar si hay algún agravante para proceder judicialmente con los mismos o si solamente se les investiga por el siniestro.

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