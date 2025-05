Después de 18 años, Gloria Estefan vuelve a cantar en español con Raíces, su nuevo álbum

Gloria Estefan lanzó La vecina (No Se Na) , el segundo sencillo que hará parte del álbum Raíces. Este nuevo trabajo discográfico marca el regreso de la cantante cubana, quien desde hace 18 años no estrena un disco completamente en español .

Con Raíces, la cantante también va a celebrar sus 50 años de carrera artística.

La cubana inició su trayectoria como cantante de la banda Miami Latin Boys, que luego pasó a llamarse Miami Sound Machine y donde conoció a su esposo Emilio, fundador de la agrupación. Con ellos alcanzó el reconocimiento mundial en 1985 con la canción Conga y, años después, posicionaron su primer número uno, Anything for you.