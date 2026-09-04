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Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio

El peso colombiano acumula una apreciación de 18,2% este año, mientras exportadores advierten que el dólar bajo reduce la rentabilidad de sus negocios.

  • Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda. FOTO CORTESÍA.
    Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda. FOTO CORTESÍA.
  • Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena. FOTO CORTESÍA
    Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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El Gobierno Nacional se apartó de la posibilidad de intervenir directamente la tasa de cambio, pese a los llamados de algunos economistas y gremios como la Andi para tomar medidas ante la fuerte apreciación del peso colombiano.

Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, sostuvo este jueves 4 de septiembre, durante el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena, que el sector público no debería intervenir la dinámica cambiaria, debido a los posibles efectos negativos que una acción de este tipo podría generar sobre la economía.

El funcionario reconoció que el nivel actual de la tasa de cambio no es el adecuado para algunos sectores. Sin embargo, señaló que intervenirla desde el sector público podría generar daños colaterales, especialmente sobre los exportadores.

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“No deberíamos llegar a estos niveles de la tasa de cambio. Yo considero que la tasa de cambio tiene que estar en sus niveles adecuados para que la economía marche de una manera correcta, pero sin que el sector público afecte esa dinámica de la tasa de cambio y genere daños colaterales en el sector público y especialmente en el sector exportador”, afirmó Quevedo.

El peso colombiano se ha apreciado 18%

De acuerdo con el viceministro de Hacienda, el peso colombiano se ha apreciado 18,2% en lo corrido de 2026, un comportamiento significativamente superior al registrado por otras monedas de la región.

En México, la apreciación de la moneda alcanza 5,9%, mientras que en Brasil llega a 6%. La diferencia refleja una mayor valorización del peso colombiano frente a sus pares regionales.

Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena. FOTO CORTESÍA
Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena. FOTO CORTESÍA

Quevedo atribuyó este comportamiento principalmente a dos factores: un diferencial favorable de tasas de interés y los mayores precios del petróleo.

Mientras tanto, el dólar abrió este jueves 4 de septiembre en $3.138,08, un nivel que ha generado preocupación entre sectores vinculados con las ventas externas.

Exportadores preocupados por el dólar

La fuerte apreciación del peso ha encendido las alertas entre los gremios empresariales, debido al impacto que puede tener sobre la rentabilidad de las compañías que venden sus productos en mercados internacionales.

La Andi ha solicitado al Gobierno Nacional actuar para evitar que la caída del dólar afecte todavía más los márgenes de los productores exportadores.

Sin embargo, la posición expresada por el viceministro durante el Congreso Nacional de Exportadores apunta a que el Gobierno no considera conveniente intervenir directamente el mercado cambiario para modificar su comportamiento.

La apuesta oficial está enfocada en las condiciones fiscales y en la recuperación de la confianza como mecanismos para contribuir a que la tasa de cambio encuentre niveles considerados adecuados para el funcionamiento de la economía.

¿Qué plantea Hacienda para recuperar la confianza?

Quevedo manifestó que la tarea fiscal del Gobierno consiste en generar transparencia y confianza para contribuir a recuperar niveles adecuados de la tasa de cambio.

En ese sentido, el funcionario cuestionó la situación fiscal heredada de la administración anterior. Recordó que el gobierno de Gustavo Petro radicó un Presupuesto General de la Nación que, según explicó, estaba desfinanciado en áreas como pensiones, aseguramiento en salud, necesidades del sector eléctrico y universidades.

El diagnóstico del Ministerio de Hacienda sirve como contexto para las medidas fiscales que está impulsando la actual administración.

Ley de rescate económico

El Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado por el nuevo Gobierno, contempla medidas de austeridad en el gasto.

A este proyecto se sumará una “Ley de Rescate Económico”, cuyo objetivo será contribuir a reducir el déficit fiscal en 2,2% del PIB durante 2027.

La estrategia busca avanzar en la estabilización de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, generar condiciones de mayor confianza en la economía.

El Ministerio de Hacienda también anunció recientemente un recorte del gasto de $21,9 billones, como parte de las acciones para comenzar a estabilizar las finanzas públicas y priorizar recursos destinados a atender la emergencia.

De esta manera, la respuesta del Gobierno ante la apreciación del peso no estaría centrada en intervenir directamente la tasa de cambio, sino en fortalecer las cuentas fiscales, generar confianza y corregir los desequilibrios que, según el Ministerio de Hacienda, afectan las finanzas públicas.

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