x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En el Mundial 2026 se repetirá el partido inaugural de Sudáfrica 2010: así quedó el Grupo A que lidera México

El primer encuentro se disputará el 11 de junio del 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México.

  • El seleccionado mexicano será anfritrión de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia. También organizó las ediciones de 1970 y 1986. Foto: Getty
    El seleccionado mexicano será anfritrión de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia. También organizó las ediciones de 1970 y 1986. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 53 minutos
bookmark

El primer partido del Mundial Norteamérica 2026 será el mismo con el que se abrió la Copa del Mundo que se jugó en 2010: México enfrentará a Sudáfrica.

Aquella vez se enfrentaron el 11 de junio en el estadio Soccer City de Johanesburgo. 16 años después, ambos seleccionados se volverán a ver las caras en el duelo que abre el máximo torneo del fútbol internacional.

Sin embargo, esta vez lo harán en el estadio Azteca de Ciudad de México el próximo 11 de junio, donde se disputará un partido de la Copa del Mundo después de 40 años.

La última vez que se jugó un encuentro del torneo en ese escenario fue el 29 de junio de 1986, cuando la Selección de Argentina venció a Alemania en la final de esa edición del campeonato.

Ahora los futboleros mexicanos, que se han mostrado emocionados por albergar, de nuevo, un Mundial, esperan que su seleccionado nacional se imponga en el primer duelo del torneo que se jugará hasta el 19 de julio de 2026.

También anhelan cobrar “revancha” de lo que ocurrió en Sudáfrica, donde el encuentro inaugural terminó igualado a un tanto.

Entre tanto, en la zona donde están los mexicanos, también quedó ubicado el seleccionado de Corea del Sur, que ha hecho buenas presentaciones en las últimas ediciones de los Mundiales (en Qatar 2022 salió en octavos de final), mientras que el cuarto miembro de esta zona saldrá del ganador del repechaje europeo en el que se enfrentan República Checa, Dinamarca, Macedonia del Note y la República de Irlanda, que se enfrentarán en las repescas de marzo de 2026.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida