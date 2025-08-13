Grupo Éxito registra su mejor semestre en una década con utilidades de $240.000 millones

Grupo Éxito firmó el mejor primer semestre en términos de margen de utilidad neta de la última década.
La compañía cerró el segundo trimestre de 2025 con utilidades netas de $146.865 millones y un acumulado semestral de $240.012 millones, revirtiendo las pérdidas registradas en periodos anteriores.
La mejora es contundente, ya que la utilidad neta trimestral creció $165.600 millones frente al mismo periodo de 2024, mientras que el resultado acumulado del semestre aumentó $296.610 millones.
“Hoy podemos decir con satisfacción que hemos cerrado el mejor primer semestre a nivel de margen de utilidad neta de la última década para Grupo Éxito. Este logro refleja el fruto de un proceso de transformación profundo, guiado por disciplina, visión de largo plazo y la convicción de construir una compañía más fuerte y eficiente”, destacó Carlos Calleja, presidente del Grupo.