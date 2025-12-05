x

Estos son los grupos empresariales que más plata movieron en Colombia, según la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades reveló el listado de 1.655 conglomerados que operan en Colombia y que en conjunto sumaron ingresos superiores a $602 billones.

    La presencia de grupos empresariales extranjeros en Colombia continúa expandiéndose y consolidando nuevas dinámicas de inversión y control corporativo, según Supersociedades. FOTO: Cortesía Súper.
Diario La República
hace 38 minutos
bookmark

La Superintendencia de Sociedades entregó una nueva radiografía del poder empresarial en Colombia, un mapa detallado y estandarizado de los conglomerados o grupos empresariales que operan en el país.

En diez años, el número de estas matrices, que agrupan a varias de las compañías más grandes del país, saltó de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, un crecimiento de 409% que refleja la rápida expansión y reorganización del tejido corporativo nacional.

Estos conglomerados, incluyendo tanto los domiciliados en Colombia como los del extranjero, concentran más de $825 billones en activos, $600 billones en ingresos operacionales y registran utilidades cercanas a $19 billones.

Entérese más: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país

El análisis integra estados financieros combinados y consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Niif, lectura sectorial y territorial y herramientas analíticas que permiten observar a cada conglomerado como una unidad económica.

Los conglomerados líderes en Colombia

De acuerdo con el ranking general por ingresos operacionales, los conglomerados más grandes del país son Invernac & Cía. S.A. S., que canaliza las inversiones de la Familia Santo Domingo, con ingresos por $21,2 billones.

Seguido de Amov Colombia S. A., del sector de servicios y telecomunicaciones y matriz de Claro, con $15,6 billones; y el podio lo completa Bavaria y Cía. S.C.A., con $13,8 billones.

El top 5 lo conforman la Gestora Adminegocios y Cía. S. en C., una sociedad del Grupo Aval, con $13,7 billones; e Inversiones Olímpica S.A.S., de la familia Char, con $12,1 billones.

En conjunto, estos cinco grupos concentran $76,6 billones en ingresos y $109,2 billones en activos.

Puede leer más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025

Los siguientes en el listado son Carbe SAS, de la Organización Ardila Lülle, con ingresos operacionales por $10,8 billones; Carbones del Cerrejón Limited, con $9,6 billones; la Organización Corona, con $9,2 billones; Keralty SAS, con importantes inversiones en el sector salud con empresas como Colsanitas y Medisanitas; y Grupo Empresarial Bios, con $5,9 billones.

Estos son los grupos empresariales que más plata movieron en Colombia, según la Supersociedades

¿Qué grupo empresarial lidera cada sector en Colombia?

El primer sector analizado por la Superintendencia de Sociedades, bajo la dirección de Billy Escobar, fue el agroindustrial, donde el conglomerado más grande resultó ser Avsa S.A., propietario de marcas como Mac Pollo, con ingresos operacionales de $3,6 billones.

En el sector comercio, la matriz líder fue Invernac & Cía. S.A.S., que también encabeza el ranking general, con ingresos operacionales de $21,2 billones. En construcción, la de mejor desempeño fue Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., con una facturación de $2,5 billones.

Los otros sectores analizados fueron manufactura, donde lideró Bavaria y Cia. S.C.A., con $13,8 billones, mientras que en minero e hidrocarburos la empresa de mayores ventas fue Carbones el Cerrejón Limited, con $9,6 billones.

Puede leer: Estas son las 9.000 empresas más grandes de Colombia: reportaron ingresos por $581,5 billones

El último sector fue el de servicios, donde lideró Amov Colombia S.A., segunda en el listado general, con $15,6 billones.

El informe 2024 confirma que Colombia ha desarrollado un ecosistema empresarial sofisticado, donde los conglomerados no solo concentran una porción significativa del ingreso nacional, sino que también se expanden internacionalmente, aceleran su digitalización y fortalecen sus estructuras de gobierno corporativo.

