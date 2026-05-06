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Un vistazo a la carrera de Guillermo Francella, el actor homenajeado de los Premios Platino

El actor argentino, un rostro conocido en la televisión latinoamericana, vive una gran semana tras el galardón que recibirá en los Platino y el estreno de la cuarta entrega de su serie El encargado.

  • Guillermo Francella es uno de los grandes actores de Argentina. FOTO Cortesía Disney+
    Guillermo Francella es uno de los grandes actores de Argentina. FOTO Cortesía Disney+
Colprensa
hace 23 minutos
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El legendario actor argentino Guillermo Francella se encuentra celebrando por partida doble. Acaba de estrenar la cuarta temporada de su serie El Encargado, que ya es tendencia en la plataforma de Disney+.

Además, se prepara para ser la estrella en la próxima edición de los Premios Platino Xcaret a lo mejor del audiovisual Iberoamericano, que se entregarán en la noche del sábado, 9 de mayo, en la Riviera Maya (México).

Él recibirá uno de los galardones más importantes de la noche, el Premio Platino de Honor, por sus más de 50 años de trayectoria actoral en cine y televisión.

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El Encargado, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es una serie cómica ácida en la que el protagonista se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina.

Junto a Francella y Gabriel Goity (Matías Zambrano), los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente).

Un gran historial actoral el de Guillermo Francella

En más de 50 años de labores en las artes dramáticas, son muchos los papeles memorables que ha realizado Guillermo Francella, que hace 20 años interpretó a José “Pepe” Argento en la versión argentina de la comedia internacional Casado con hijos, que ahora se encuentra disponible en plataformas como HBO Max y cuenta con una nueva legión de seguidores.

Muchos lo recuerdan como Darío “Batuta” Vidali, el cazatalentos del fútbol en la película protagonizada por Gael García y Daniel Luna, Rudo y Cursi de Carlos Cuarón.

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Pablo Sandoval es el personaje que interpreta en la película argentina ganadora del Premio Óscar, El secreti de sus ojos del director Juan José Campanella, que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la cinematografía latinoamericana.

Gran reconocimiento logró al interpretar a Arquímedes Puccio en El Clan, un personaje basado en hechos de la vida real, siendo un secuestrador y asesino que atemorizó la sociedad argentina a inicios de los años ochenta.

Memorable su participación en Mi obra maestra, una película argentina de Andrés Duprat y Gaston Pozzo, en la que trabaja junto al legendario actor Luis Brandoni, quien falleció hace algunos días.

También se destaca por su trabajo en El robo del siglo, basado en un robo real que sucedió en Argentina hace cerca de 20 años, y la película Granizo.

Homo Argentum, disponible en la plataforma de Disney+, ha sido una de las películas más taquilleras en el cine Argentino de los últimos años, donde Guillermo Francella brilla realizando más de 20 personajes.

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