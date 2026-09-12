¡Seguirá cazando utopías! Paraguay renovó a Gustavo Alfaro como su seleccionador hasta 2030

El argentino Gustavo Alfaro, artífice del regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol, renovó como seleccionador de la Albirroja con miras a la próxima Copa del Mundo de 2030.

El entrenador había puesto en duda su continuidad tras la eliminación ante Francia en octavos de final de Norteamérica 2026, la primera cita mundialista a la que los guaraníes asistieron en 16 años.

La proeza de regresar al país a la máxima cita del fútbol, tras ausentarse desde Sudáfrica 2010, lo convirtió en un héroe nacional en esta nación sudamericana de seis millones de habitantes.

“2030 allá vamos”, escribió este viernes el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, en Instagram.

El dirigente acompañó el mensaje con una foto junto a Alfaro, de 64 años, sosteniendo una casaca del equipo nacional con la fecha del siguiente Mundial.

Paraguay albergará un partido de la fase de grupos del Mundial 2030, que celebrará la edición centenaria del torneo.

Argentina y Uruguay harán lo propio, mientras que el grueso de la competición se concentrará en España, Marruecos y Portugal.

Argentinos, paraguayos y uruguayos ya están clasificados para el evento, aunque no es claro si participarán, a modo de fogueo, en la clasificatoria sudamericana.

Al renovar su contrato, Alfaro seguramente estará en el banquillo en los amistosos que su combinado jugará contra Bolivia, el 27 de septiembre, y Colombia, el 2 de octubre, en suelo estadounidense.