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¡Seguirá cazando utopías! Paraguay renovó a Gustavo Alfaro como su seleccionador hasta 2030

No solo fue Colombia; Paraguay también continuará su proceso actual con Gustavo Alfaro.

  • Gustavo Alfaro seguirá al mando de Paraguay. FOTO: Instagram albirroja
    Gustavo Alfaro seguirá al mando de Paraguay. FOTO: Instagram albirroja
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El argentino Gustavo Alfaro, artífice del regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol, renovó como seleccionador de la Albirroja con miras a la próxima Copa del Mundo de 2030.

El entrenador había puesto en duda su continuidad tras la eliminación ante Francia en octavos de final de Norteamérica 2026, la primera cita mundialista a la que los guaraníes asistieron en 16 años.

La proeza de regresar al país a la máxima cita del fútbol, tras ausentarse desde Sudáfrica 2010, lo convirtió en un héroe nacional en esta nación sudamericana de seis millones de habitantes.

“2030 allá vamos”, escribió este viernes el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, en Instagram.

El dirigente acompañó el mensaje con una foto junto a Alfaro, de 64 años, sosteniendo una casaca del equipo nacional con la fecha del siguiente Mundial.

Paraguay albergará un partido de la fase de grupos del Mundial 2030, que celebrará la edición centenaria del torneo.

Argentina y Uruguay harán lo propio, mientras que el grueso de la competición se concentrará en España, Marruecos y Portugal.

Argentinos, paraguayos y uruguayos ya están clasificados para el evento, aunque no es claro si participarán, a modo de fogueo, en la clasificatoria sudamericana.

Al renovar su contrato, Alfaro seguramente estará en el banquillo en los amistosos que su combinado jugará contra Bolivia, el 27 de septiembre, y Colombia, el 2 de octubre, en suelo estadounidense.

Seguir la “revolución”

Autodenominado el “cazador de utopías”, el argentino seguirá al mando de un plantel que sorprendió en Estados Unidos al eliminar en penales a Alemania en dieciseisavos y que llevó al extremo a Francia (1-0) en octavos.

Tras la despedida en la ronda de los 16 mejores abrió interrogantes sobre su carrera, al reconocer que llevaba años pensando en el retiro debido a los desgastes por las presiones de dirigir.

Orador de discursos tan metafóricos como interminables, el técnico argentino podrá continuar liderando lo que llamó una “revolución” en el balompié paraguayo, conocido por su garra y fortalezas aéreas y defensivas.

Sin embargo, luego de la eliminación mundialista advirtió que el fútbol guaraní debía reconstruirse de “arriba para abajo” porque los jugadores con los que cuenta actualmente no tienen la calidad suficiente para mantenerse en el primer nivel.

Alfaro ha sostenido su proyecto en futbolistas experimentados como el defensor Gustavo Gómez, de 33 años, y el mediapunta Miguel Almirón, de 32, así como jóvenes como el mediocampista Diego Gómez y el atacante Julio Enciso.

Enciso, de 22 años, es considerado la gran perla del fútbol paraguayo. Actúa en el Ipswich Town de la Premier League.

El timonel, con experiencia en clubes como Boca Juniors y con Ecuador en Catar 2022, llamó la atención desde su llegada a Asunción en agosto de 2024.

Entonces Paraguay estaba fuera de puestos de clasificación, pero bajo sus órdenes comenzó un repunte (seis triunfos, cinco empates, una derrota) que llevó a los guaraníes a su noveno Mundial.

Su equipo dejó un cuestionado sello propio en Norteamérica: ultradefensivo, contragolpeador con poca mordida, provocador y brusco en ocasiones, pero que alcanzaba varios de los objetivos delineados por su entrenador.

Más allá de las críticas

Aunque durante el Mundial, el capitán histórico de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, desestimó el fútbol de la albirroja bajo el mando de Alfaro, los directivos prefieren que continúe demostrando su capacidad en el banquillo guaraní.

Muchos de los analistas en el fútbol de este país no gustan del estilo conservador de Alfaro, lo cierto es que los resultados lo respaldan. Ahora el gran objetivo es formar una nueva camada de futbolistas y pelear por la Copa América 2028.

Lea también: “Es colombiano, puede tardar un poco más en volver”: la frase con la que el técnico de Boca bromeó sobre Álvaro Montero

¿Hasta cuándo renovó Gustavo Alfaro como técnico de Paraguay?
Gustavo Alfaro renovó como seleccionador de Paraguay con miras al Mundial de 2030, aunque la noticia no especifica la fecha exacta de finalización de su nuevo contrato.
¿Por qué Gustavo Alfaro decidió continuar como entrenador de Paraguay?
Alfaro continuará para liderar el proyecto de renovación de la selección paraguaya después de conseguir su regreso a un Mundial y alcanzar los octavos de final en Norteamérica 2026. El técnico había dejado abierta la posibilidad de retirarse por el desgaste que le genera dirigir, pero finalmente decidió seguir al frente de la Albirroja.
¿Paraguay ya está clasificado al Mundial 2030?
Sí. Paraguay ya está clasificado al Mundial 2030 porque será uno de los países sudamericanos que albergarán partidos de la competición, junto con Argentina y Uruguay. La noticia señala que los tres ya tienen asegurada su participación.
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