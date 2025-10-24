x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”: Petro reacciona a inclusión en la lista Clinton y crítica a EE. UU.

El jefe de Estado dijo, sin más, que la medida es una retaliación por “luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia”. Lo calificó como “toda una paradoja”.

  • FOTO: COLPRENSA/AFP
    FOTO: COLPRENSA/AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 24 minutos
bookmark

Acudiendo a su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a la inclusión de su nombre y otros familiares a la Lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, dijo el mandatario, quien calificó la medida como una paradoja. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, indicó.

En desarrollo...

