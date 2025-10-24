“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”: Petro reacciona a inclusión en la lista Clinton y crítica a EE. UU.

Acudiendo a su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a la inclusión de su nombre y otros familiares a la Lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, dijo el mandatario, quien calificó la medida como una paradoja. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, indicó.