Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia?

El mundo está en alerta ante una posible emergencia sanitaria a nivel mundial luego de que se conociera un brote de hantavirus en un crucero internacional que ha dejado tres muertos. Esta enfermedad está presente en varias regiones del mundo, siendo una de ellas Suramérica.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la embarcación que salió de Argentina y que se dirigía a Cabo Verde se reportaron 6 personas sospechosas de esta infección. De esa lista, solo una ha sido confirmada a través de laboratorio y, aparte de las 3 fallecidas, una está en cuidados intensivos en Sudáfrica.
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Ante este escenario, la agencia de la ONU está analizando lo que pasará con el crucero MV Hondius, pues allí viajan alrededor de 170 pasajeros y una tripulación con aproximadamente 70 miembros que en caso de llegar a tierra y estar contagiados podrían propagar el virus.