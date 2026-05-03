El cólera en el mundo bajó 56 % en un año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó dos informes de situación sobre la incidencia de cólera y mpox, destacando en el primero de ellos que la presencia de esta enfermedad en el mundo descendió un 17 por ciento en marzo en relación al mes anterior y un 56 por ciento con respecto al mismo mes de 2025.
Ahondando en la fotografía obtenida sobre la situación del cólera a fecha de 29 de marzo, ya que existe un decalaje de un mes entre la actualización de los datos y su publicación, este organismo internacional ha indicado que, durante el tercer mes de 2026, se notificaron 16.198 nuevos casos de esta patología y diarrea acuosa aguda (AWD, por sus siglas en inglés) en 16 países de tres de sus regiones.