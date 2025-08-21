Después de cinco horas, no se han podido sacar los cuerpos de los policías muertos en ataque en el Nordeste antioqueño

“Casi 5 horas después del ataque los uniformados siguen en la zona”. Con estas palabras, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que pese al paso de las horas, no se han podido recuperar los cuerpos de los seis policías que murieron en un ataque de las disidencias de las Farc, en la zona rural del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño. Según explicó el mandatario, hasta el momento se continúan presentando confrontaciones entre la fuerza pública y los guerrilleros, por lo que no ha habido posibilidad de que los investigadores judiciales puedan realizar las inspecciones respectivas y sacar los cuerpos para que sus familiares les puedan hacer las honras fúnebres.

Estos policías fallecieron en la mañana de este jueves, luego de que se presentara un ataque por parte de integrantes del frente 36 de este grupo disidente, primero con tatucos contra los uniformados que estaban haciendo labores de erradicación de cultivos ilegales y posteriormente atacaron el helicóptero que iba a recoger a quienes resultaron heridos en este primer ataque, al parecer con un dron.

#Colombia ♬ sonido original - El Colombiano @periodicoelcolombiano 📍 Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; seis policías muertos y siete heridos El atentado ocurrió en los límites entre Amalfi y Anorí contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. Este hecho dejó seis uniformados muertos y siete personas lesionadas. #Antioquia

Además de los 11 policías muertos, también hubo otros cuatro que resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de Amalfi y Anorí. Hasta el momento se desconoce la identidad de los uniformados fallecidos y el estado de los que sobrevivieron a este ataque.

Ante el panorama que se está viviendo en este territorio, el gobernador Rendón expresó sobre las 3:32 de la tarde que “urge articulación y coordinación en el gobierno nacional. Se trata de un asunto de vida y muerte”.

El mandatario departamental reiteró que este ataque fue perpetrado por la estructura que tiene como máximo cabecilla a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarca, y que en esta jurisdicción tiene como su principal cabecilla a alias Manuelito o Guaracho, quien sería apoyado por alias Guillermino y alias Dávinson o Barbado en esta clase de atentados contra la fuerza pública. Le puede interesar: Atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali deja cinco muertos y 42 heridos “Desde la Gobernación de Antioquia supimos siempre que se trata de disidencias Farc al mando de Calarcá: es su modus operandi, aliados con ELN.”, expresó el gobernador en redes sociales.