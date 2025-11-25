Voto de confianza: “Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador, pese a perder cupo al Mundial 2026

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez seguirá al frente de la selección de fútbol de El Salvador, pese a fracasar en su intento por clasificar al Mundial de 2026, anunció este martes el futuro presidente la Federación local.

El seleccionado salvadoreño, que no juega una Copa del Mundo desde España 1982, selló su eliminación el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá.

“Para mí quitar al Bolillo en este momento es retroceder y perder diez u once meses”, dijo Yamil Bukele, quien presidirá la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras convertirse en el único candidato.

Bukele, de 47 años, es hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, muy popular por su lucha contra las pandillas, pero señalado por oenegés de graves violaciones de derechos humanos.

Tras reconocer que se necesita “trabajar más” para elevar el nivel del fútbol de El Salvador, Yamil Bukele adelantó que una “mesa técnica” integrada por él y el cuerpo técnico del colombiano determinará “el sistema de juego” de la escuadra nacional.