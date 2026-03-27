Medellín entra a red de innovación del Foro Económico Mundial que reúne a Nueva York, Londres y Tokio

Medellín se sienta ahora en la misma mesa que Nueva York, San Francisco, Boston, Berlín, Londres y Tokio. La ciudad fue incluida en la Red de Ecosistemas de Innovación del Foro Económico Mundial (WEF), una plataforma que reúne a 18 ciudades de América, Europa y Asia para promover la colaboración, el aprendizaje conjunto y el desarrollo de soluciones innovadoras a escala global.
El anuncio fue dado a conocer este viernes por Ruta N, el centro de innovación y negocios de Medellín, que fue señalado por el propio Foro como uno de los factores determinantes en la selección de la ciudad.