x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Sin herencia en la canarinha?Hijos de grandes futbolistas brasileros están siendo convocados por selecciones europeas

El último fue el hijo del defensor Thiago Silva, quien fue convocado por una selección que ya fue campeona del mundo. Otro hijo de un defensor también ya aceptó el llamado de un combinado nacional que sabe lo que es ganar la Copa del Mundo.

  • Los hijos de Marcelo y Thiago Silva ya visten la camiseta de una selección pero no es la de Brasil. Foto: Getty Images
    Los hijos de Marcelo y Thiago Silva ya visten la camiseta de una selección pero no es la de Brasil. Foto: Getty Images
  • Iago Silva obtuvo su nacionalidad británica debido a que lleva más de cinco años residiendo en Inglaterra debido a que su padre, Thiago Silva, hizo parte del Chelsea. Foto: Selección de Inglaterra
    Iago Silva obtuvo su nacionalidad británica debido a que lleva más de cinco años residiendo en Inglaterra debido a que su padre, Thiago Silva, hizo parte del Chelsea. Foto: Selección de Inglaterra
  • Enzo Alves es el hijo de Marcelo, exlateral de Brasil. A diferencia de su padre, el joven de 17 años juega de delantero. Foto: Selección España
    Enzo Alves es el hijo de Marcelo, exlateral de Brasil. A diferencia de su padre, el joven de 17 años juega de delantero. Foto: Selección España
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 26 minutos
bookmark

Brasil es un país que a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener grandes generaciones de futbolistas que visten con honor la camiseta del combinado nacional y hacen que el equipo nacional sea de los más temidos a la hora de enfrentarlos, sin embargo, desde años atrás vive una crisis que podría prolongarse.

Desde aquel último equipo campeón en Corea Japón 2002 comandado por Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Dida, Cafú, Roque Junior y con jóvenes promesas como Ronaldinho y Kaká, la canarinha ha intentado volver a la cima del fútbol mundial.

Lea también: Infantino se compromete con Bolivia a darle la sede de “un Mundial”

Han pasado cinco mundiales, incluido uno en Brasil, y los pentacampeones no han vuelto ni siquiera a pisar una final de una Copa del Mundo. Quedándose en cuartos de final en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022 y un cuarto puesto en 2014, cuando eran locales ha puesto en duda su posición como reyes del balompié.

Para dichos certámenes han llegado con figuras como Adriano, Robinho, Dani Alves, Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Allison Becker, Ederson, Firmino, Óscar, David Luiz, entre otros. Grandes plantillas, pero que futbolísticamente han decepcionado a su propia afición.

Con esa sequía de un título mundial una de las preguntas en Brasil es si surgirá otra generación brillante que los vuelva a poner en lo más alto del fútbol mundial, pues equipos que actualmente cuentan con Rodrygo, Vinicius, Endrick, Vitor Roque y Raphinha no convence aún al paladar del exigente hincha brasilero.

Una de esas esperanzas de encontrar una generación virtuosa podría ser los hijos que quienes ya vistieron la camiseta de la pentacampeona del mundo y se destacaron en el fútbol mundial desde cada posición, pues una de las esperanzas de los hinchas es que personas que conviven y son formadas por jugadores que saben lo que es representar a uno de los grandes del fútbol mundial entiendan la presión de portar con tal dignidad.

Sin embargo, algo con lo que no se contaba es que los hijos de quienes algunas vez fueron referentes de Brasil ya no eligen jugar para el país sudamericano sino para otras naciones.

Un caso de estos es el de Iago Silva, hijo del defensor brasilero Thiago Silva campeón de Copa Confederaciones y Copa América con Brasil además de salir triunfador en Italia, Francia, Inglaterra y en competencias europeas con los clubes en donde estuvo.

A sus quince años, Iago ya ha sido convocado a un equipo nacional. Pese a que se esperaría que fuera Brasil quien lo llamara, Silva fue llamado a defender los colores de Inglaterra en la categoría sub-15, esto teniendo en cuenta que como ya lleva varios años con su padre residiendo en territorio británico, ya adquirió la nacionalidad de ese país.

Iago Silva obtuvo su nacionalidad británica debido a que lleva más de cinco años residiendo en Inglaterra debido a que su padre, Thiago Silva, hizo parte del Chelsea. Foto: Selección de Inglaterra
Iago Silva obtuvo su nacionalidad británica debido a que lleva más de cinco años residiendo en Inglaterra debido a que su padre, Thiago Silva, hizo parte del Chelsea. Foto: Selección de Inglaterra

Con esto, Iago Silva se une a Enzo Alves, hijo del lateral izquierdo Marcelo Vieira que tuvo una carrera exitosa en el Real Madrid donde ganó la mayoría de los títulos de su trayectoria.

Enzo, quien ha tenido una formación en la cantera del Real Madrid ya ha sido convocado desde principios del 2025 para vestir la camiseta de España en la categoría sub-17 en los campeonatos europeos.

Enzo Alves es el hijo de Marcelo, exlateral de Brasil. A diferencia de su padre, el joven de 17 años juega de delantero. Foto: Selección España
Enzo Alves es el hijo de Marcelo, exlateral de Brasil. A diferencia de su padre, el joven de 17 años juega de delantero. Foto: Selección España

Mientras estos jóvenes hijos de exfutbolistas brasileros son convocados por selecciones extranjeras, la crisis del fútbol brasilero ya no sólo se ve en la categoría mayores, pues en el último mundial sub-20 Brasil no pudo pasar de la fase de grupos, siendo algo que nunca había pasado en la historia del torneo el cual han ganado en cinco ocasiones.

Pese a estas decisiones, los hijos de las estrellas brasileras aún pueden cambiar de decisión, pues la Fifa sólo cierra de forma definitiva la escogencia de una nación a representar cuando un futbolista es llamado por una selección mayor.

Siga leyendo: Jugará hasta los 41 años: Messi renovó con Inter Miami hasta 2028, ¿qué le aporta su presencia a la MLS de Estados Unidos?

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué los hijos de futbolistas brasileños no juegan para Brasil?
Deciden representar selecciones europeas por residencia, formación en clubes extranjeros y oportunidades de desarrollo profesional.
¿Pueden cambiar de selección estos jóvenes futbolistas?
Sí, solo se confirma la nacionalidad definitiva cuando son convocados por la selección mayor según reglas de FIFA.
¿Qué dice la FIFA sobre cambiar de selección nacional?
La FIFA permite cambiar de selección si el jugador no ha debutado con la selección absoluta. Solo se consolida la nacionalidad deportiva al jugar con mayores.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida