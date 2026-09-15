Hildebrando Vélez, el ambientalista y papá de la exministra Irene Vélez, renunció a la junta de Ecopetrol

Hildebrando Vélez Galeano, el padre de la exministra Irene Vélez, presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol, con efecto a partir de este martes 15 de septiembre de 2026, según informó la compañía en un comunicado. La salida se conoce pocas horas antes de la asamblea extraordinaria de accionistas, programada para las 11:00 a. m. en Bogotá.
Adicional, renuncia de Vélez se produce un día después de la salida de Juan Carlos Hurtado, quien había asumido temporalmente la Presidencia de Ecopetrol tras la salida de Ricardo Roa.
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De esta manera, la junta de la petrolera enfrenta una nueva salida justo antes de la reunión extraordinaria en la que los accionistas deberán definir la composición del máximo órgano de dirección de la compañía para lo que resta del periodo institucional 2025-2029.