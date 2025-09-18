Esta es la historia de Carlos Sanmartín, el colombiano que fue ayudado por un oponente a cruzar la meta en Mundial de Atletismo

Un gesto de deportividad le ha dado la vuelta al mundo. Los protagonistas son el corredor de Bélgica Tim Van de Velde y el atleta de Colombia Carlos Sanmartín.
Ocurrió en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón. Este evento se desarrolla desde el 13 de septiembre y va hasta el domingo 21 de septiembre.
Lea también: ¡Adiós, leyenda! Shelly-Ann Fraser-Pryce corre su última carrera en Tokio
En una de las pruebas de pista, se estaba llevando a cabo la tercera serie clasificatoria para la final de los 3.000 metros con obstáculos; fue una de las más accidentadas en lo que va del certamen.
En dicha prueba, el atleta español Dani Arce se cayó en un obstáculo y se lesionó la rodilla izquierda, mientras que otros corredores también sufrieron percances en el desarrollo de la prueba.
Uno de ellos fue el colombiano Sanmartín, quien saltando una de las vallas se tropezó e inclusive chocó con el atleta de Etiopía plusmarquista mundial de la modalidad Lamecha Girma. Adicional a esto, el colombiano volvió a sufrir un tropiezo en otra de las vallas junto a un pozo.