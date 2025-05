Montaña sepultó a dos familias en Sabaneta: “todo pasó en media hora”

Según aclaran los vecinos, William de Jesús, de 58 años y oriundo de Jericó, no vivía en la casa y se encontraba visitando a sus papás cuando se desencadenó la súbita emergencia.

Si bien desde que se derrumbó la montaña las autoridades hacen presencia, señaló estar preocupada por su futuro, ya que toda su vida ha estado en el barrio y ahora con la emergencia no sabe en donde podrá reubicarse.

“Hace 13 años ocurrió una tragedia también allí abajo, pero nunca pensamos que nos iba a ocurrir esto. Bendito sea Dios. La emergencia me cogió cuando estaba trabajando, al que le tocó fue a mi esposo solo, pero gracias a Dios pudieron evacuarlo, sino no nos habían recogido para el cementerio”, señaló.

No fue así para su esposo, que en medio de la lluvia logró salir de su casa antes de que se viniera la montaña.

“Hasta las 3:00 de la mañana, más o menos, nos quedamos aquí con palas y retomamos a las 6:00 de la mañana. La verdad no hemos dormido ni los de la parte de abajo, también por miedo de qué pueda pasar”, narró.

Impulsados por esa misma incertidumbre, otras familias cuyas casas estaban situadas en la parte más crítica del derrumbe pusieron en máxima alerta a las autoridades por negarse a evacuar, en una situación que hasta el cierre de esta edición continuaba en curso.

Si bien las causas del derrumbe son todavía materia de investigación, varios habitantes denunciaron que 15 días atrás el terreno que este jueves se vino abajo venía siendo manipulado por particulares, que al parecer estaban levantando unas viviendas.

“Se habían venido cositas pequeñitas, pero no muy grande. Eso se sacaba en un momentico la tierra, pero empezaron a tratar de construir ahí como una vivienda y ahí empezó a venirse todo. Ya incluso se les había dicho que eso no era viable construir ahí”, denunció Ocampo, quien cuestionó que las autoridades no hubieran frenado esos trabajos a pesar de que se estaban realizando en pleno invierno.

Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Sabaneta si se tenía conocimiento de dichos trabajos constructivos y si los mismos estaría amparados por permisos de Curaduría, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.