Juliana Guerreo se declaró inocente y según Fiscalia “no fue ni un solo día a clase”

Juliana Guerrero, la mujer que el presidente Gustavo Petro quería convertir en viceministra de Juventudes, no fue ni un solo día a clases y aun así obtuvo un título universitario. Así lo afirmó la Fiscalía. Se refería a su diploma falso, expedido por la Fundación Universitaria San José.
Ese fue uno de los argumentos dados a conocer por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. La diligencia se dio tras dos intentos fallidos, luego de que Guerrero no asistiera a las diligencias anteriores, en medio de críticas que apuntaban a una posible evasión de la justicia. Este jueves apareció.
Ante una juez de Bogotá, la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal, cargo que no aceptó y frente al cual se declaró inocente.