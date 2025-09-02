Historia Intensa de Medellín: comienza en la Piloto ciclo de charlas para entender a la ciudad

Este miércoles 3 de septiembre, 6:00 p.m., en la Biblioteca Pública Piloto comenzará el ciclo de conferencias Historia intensa de Medellín con la charla Medellín siglo XXI: Entre la tiranía digital en la música o la valía de su diversidad, a cargo de Santiago Arango Naranjo.
El ciclo de conferencias semanales se extenderá hasta el 3 de diciembre. En este proceso abierto a la comunidad participarán profesores de la Universidad Nacional, sede Medellín; la Universidad de Antioquia, el ITM e investigadores independientes. Según sus organizadores, las conferencias tendrán el objetivo de abrir la discusión sobre los cambios sociales, culturales y económicos que ha vivido Medellín desde mediados del siglo XX.
La iniciativa es coordinada por el historiador Óscar Calvo profesor de la Universidad Nacional, y por la profesora Eulalia Hernández, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. El ciclo cuenta además con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto.