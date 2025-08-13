Capturados por crimen de Miguel Uribe deberán responder por homicidio agravado, ¿a qué pena se exponen?

El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay cambió parte del proceso que lleva la Fiscalía contra los implicados por su aparente participación en este crimen. Cuatro de los seis capturados ahora tienen una imputación nueva que pesa sobre sus hombros: homicidio agravado consumado.

El senador y precandidato Uribe Turbay fue atacado el pasado 7 de junio mientras participaba en un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Los impactos de las balas fueron letales. El político de 39 años batalló por más de 60 días en una Unidad de Cuidados Intensivos. Este 11 de agosto falleció.

Familiares, simpatizantes y políticos de distintos sectores se congregaron este miércoles 13 de agosto para despedir, en la Catedral Primada de Bogotá, al senador de 39 años. Al tiempo, la Fiscalía adelantaba las audiencias de nueva imputación contra los señalados responsables.

“Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico”, apuntó la Fiscalía en un comunicado.

La nueva imputación pesa sobre Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

El homicidio agravado suele tener un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel, que puede aumentar dependiendo de los agravantes.