Mientras Cali llora a las víctimas del terremoto, la violencia no para: masacre deja tres muertos

A pesar de la catástrofe que vive Cali por cuenta del terremoto, que ya deja más de un centenar de víctimas mortales en la ciudad, la violencia no da tregua.

En la tarde del lunes 17 de agosto, tres jóvenes, de entre 18 y 23 años, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el sector Las Minas, en Alto de los Chorros, zona de ladera de la capital del Valle.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, la masacre ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., en la calle 4 Oeste con carrera 73.