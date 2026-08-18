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Mientras Cali llora a las víctimas del terremoto, la violencia no para: masacre deja tres muertos

Las víctimas permanecían en la vía pública cuando fueron sorprendidas por varios hombres armados en la ladera de Cali.

  • Tres personas fueron asesinadas en Cali en medio de un ataque armado.
    Tres personas fueron asesinadas en Cali en medio de un ataque armado.
El Colombiano
El Colombiano
hace 29 minutos
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A pesar de la catástrofe que vive Cali por cuenta del terremoto, que ya deja más de un centenar de víctimas mortales en la ciudad, la violencia no da tregua.

En la tarde del lunes 17 de agosto, tres jóvenes, de entre 18 y 23 años, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el sector Las Minas, en Alto de los Chorros, zona de ladera de la capital del Valle.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, la masacre ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., en la calle 4 Oeste con carrera 73.

Las víctimas permanecían en la vía pública cuando fueron sorprendidas por varios hombres armados, quienes les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Tras este hecho violento, unidades de la Sijín de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron hasta la zona para realizar la inspección de los cuerpos y adelantar las primeras diligencias judiciales.

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