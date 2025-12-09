¡Tenga en cuenta! Estos serán los horarios de Bancolombia para Navidad, Fin de Año y enero de 2026

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, Bancolombia detalló, día por día, cómo será la atención en sus sucursales físicas durante la temporada decembrina.
La idea es que los usuarios no lleguen a una puerta cerrada y puedan planear con tiempo pagos, retiros y diligencias bancarias.
La entidad confirmó que sí habrá atención en los horarios normales los días 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre. Es decir, la operación bancaria se mantendrá activa la mayor parte del mes, incluso en la recta final previa a Navidad y Fin de Año.
