Las cuatro razones que generaron las recientes caídas de los canales digitales de Bancolombia

Durante varios días de octubre, millones de usuarios de Bancolombia experimentaron intermitencias en sus canales virtuales. Las más recientes se presentaron el 20, 24 y 28 del mes mencionado, afectando la sucursal virtual y los cajeros automáticos. Aunque en dos de los tres días los servicios fueron restablecidos en pocas horas, una de ellas sí afectó durante un buen lapso, por lo que las recurrentes caídas generaron una ola de preocupaciones en redes sociales en torno a por qué se presentan estos percances con tanta frecuencia en el sistema financiero colombiano.
Y es que de acuerdo con Downdetector, plataforma en línea que reporta el estado de servicios digitales, el 71% de los usuarios que reportan fallas en la App de Bancolombia lo hacen por dificultades para hacer transferencias y el 29% para iniciar sesión.
