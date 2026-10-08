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Huracán Isaías aumenta sus vientos y se acerca a Estados Unidos: podría ser categoría 2

Los efectos del huracán podrían sentirse en Alabama y en la costa noroccidental de Florida, además de la zona cercana a la desembocadura del río Misisipi.

  • Imagen satelital del huracán Isaías durante la mañana del jueves, 08 de octubre. Foto: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC)
    Imagen satelital del huracán Isaías durante la mañana del jueves, 08 de octubre. Foto: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC)
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 45 minutos
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La tormenta tropical Isaías se convirtió este jueves 8 de octubre, en el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico y comenzó a fortalecerse nuevamente mientras avanza hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México.

Según la actualización de las 11:00 a. m., hora de Miami, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías es un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 137 km/h, un aumento de 8 km/h frente al reporte de tres horas antes.

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El huracán se encuentra a 620 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 15 km/h.

El sistema había mantenido estable su intensidad durante la mañana debido a la presencia de aire seco y vientos que podrían perturbar la tormenta. Sin embargo, el NHC prevé que Isaías continúe fortaleciéndose y alcance la categoría 2 durante la noche, con vientos de hasta 177 km/h en su máxima intensidad.

Las condiciones del Golfo de México, donde las aguas presentan temperaturas récord, favorecen el fortalecimiento del sistema, de acuerdo con el reporte citado por CNN.

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El NHC también espera que los efectos del huracán se sientan en sectores de Alabama y la costa noroccidental de Florida, además de la zona cercana a la desembocadura del río Misisipi: “Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo”, declaró el organismo.

Isaías se convierte en el primer huracán del Atlántico en 2026

El océano Atlántico no había registrado ningún huracán en lo que va del año. En contraste, el Pacífico ha tenido varios sistemas, entre ellos Polo, que llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y la lluvia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Las imágenes satelitales difundidas durante la mañana permitieron observar la estructura de Isaías sobre el Golfo de México, con sus bandas nubosas iluminadas por el amanecer mientras el sistema continúa fortaleciéndose.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué categoría tiene actualmente el huracán Isaías?
Isaías es actualmente un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 137 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
¿Cuándo podría Isaías convertirse en huracán categoría 2?
El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que Isaías podría alcanzar la categoría 2 durante la noche, con vientos de hasta 177 km/h.
¿Dónde se encuentra el huracán Isaías actualmente?
Isaías se encuentra a 620 kilómetros de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y avanza a una velocidad de 15 km/h.
¿Qué estados de Estados Unidos podrían verse afectados por Isaías?
Los efectos del huracán podrían sentirse en Alabama y en la costa noroccidental de Florida, además de la zona cercana a la desembocadura del río Misisipi.
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