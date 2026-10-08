Huracán Isaías aumenta sus vientos y se acerca a Estados Unidos: podría ser categoría 2

La tormenta tropical Isaías se convirtió este jueves 8 de octubre, en el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico y comenzó a fortalecerse nuevamente mientras avanza hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México. Según la actualización de las 11:00 a. m., hora de Miami, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías es un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 137 km/h, un aumento de 8 km/h frente al reporte de tres horas antes. Entérese: Primer septiembre con cero huracanes en el Atlántico en décadas: el Super Niño hace historia El huracán se encuentra a 620 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 15 km/h.

El sistema había mantenido estable su intensidad durante la mañana debido a la presencia de aire seco y vientos que podrían perturbar la tormenta. Sin embargo, el NHC prevé que Isaías continúe fortaleciéndose y alcance la categoría 2 durante la noche, con vientos de hasta 177 km/h en su máxima intensidad. Las condiciones del Golfo de México, donde las aguas presentan temperaturas récord, favorecen el fortalecimiento del sistema, de acuerdo con el reporte citado por CNN. Le puede interesar: Ideam y organismos de riesgo lanzan alertas por inicio de temporada de huracanes y ciclones El NHC también espera que los efectos del huracán se sientan en sectores de Alabama y la costa noroccidental de Florida, además de la zona cercana a la desembocadura del río Misisipi: “Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo”, declaró el organismo.

Isaías se convierte en el primer huracán del Atlántico en 2026

El océano Atlántico no había registrado ningún huracán en lo que va del año. En contraste, el Pacífico ha tenido varios sistemas, entre ellos Polo, que llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson. Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y la lluvia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Las imágenes satelitales difundidas durante la mañana permitieron observar la estructura de Isaías sobre el Golfo de México, con sus bandas nubosas iluminadas por el amanecer mientras el sistema continúa fortaleciéndose. No se vaya sin ver: En video | Impactante vendaval arrastró motos y voló techos en el norte de Cali y Yumbo Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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