En video | Impactante vendaval arrastró motos y voló techos en el norte de Cali y Yumbo

La tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026, un intenso vendaval acompañado de descargas eléctricas constantes azotó al municipio de Yumbo y a diversos sectores del norte de Cali. El fenómeno meteorológico desató momentos de angustia entre los habitantes por las fuertes ráfagas de viento que arrastraron hasta motocicletas estacionadas, mesas, sillas y sombrillas de establecimientos comerciales en plena vía pública. La mayor concentración de afectaciones se registró en el sector de Ciudad Guabinas, en Yumbo. En esta zona, la fuerza del viento provocó la caída de al menos cuatro árboles de gran tamaño sobre la carretera antigua que conecta a Cali con Yumbo, y paralizó temporalmente el flujo vehicular. Asimismo, una infraestructura empresarial del sector sufrió colapsos estructurales cuando la fuerza de la corriente de aire desprendió parte del techo, lanzándolo hacia el suelo. Entérese: Nuevo aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: 24 rayos en media hora, árboles caídos y vías inundadas

“Varios árboles cayeron sobre la vía”, señaló el capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo. El oficial explicó que las unidades de socorro se desplegaron de inmediato en la zona para realizar la evaluación de los daños e iniciar las labores de despeje. Pese al impacto de las emergencias y los severos destrozos materiales, los organismos de rescate confirmaron con alivio que no se registraron personas lesionadas.

“Nuestro personal se encuentra en la zona, verificando y haciendo todas las labores de evaluación de algunos daños que se registraron por estos fuertes vendavales. Varios árboles cayeron sobre la vía” afirmó.

Organismos de emergencia despejan la carretera antigua Cali-Yumbo tras la caída de árboles provocada por las fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas. Foto: redes sociales

En la capital vallecaucana, las lluvias torrenciales también afectó la carrera 2 con calle 62, en el barrio Guayacanes, donde el agua cubrió por completo las calzadas e imposibilitó el paso normal de los automóviles. Le puede interesar: El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá? El Valle del Cauca viene afrontando varios episodios de severidad climática en días recientes, como las inundaciones reportadas en Cali el pasado 2 de octubre y el vendaval del fin de semana en Palmira, que afectó el suministro eléctrico de casi toda la localidad.

De acuerdo con los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aunque la región atraviesa el influjo del fenómeno de El Niño, la alta presencia de nubosidad está favoreciendo la formación de tormentas eléctricas y lluvias intensas de corta duración. Por esta razón, las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía a no resguardarse bajo árboles ni estructuras metálicas durante las tempestades y a reportar cualquier eventualidad a las líneas de emergencia. No se vaya sin leer: Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: