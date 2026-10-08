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ICE aumenta a 3.000 las detenciones diarias de inmigrantes en EE. UU.

La agencia migratoria estadounidense recibió la instrucción de pasar de 2.000 a 3.000 detenciones diarias y 19.000 arrestos por semana. Hasta el Partido Republicano critica que los operativos incluyan a personas sin antecedentes penales.

  • ICE aumenta la presión sobre los inmigrantes en Estados Unidos con una nueva meta de 3.000 detenciones diarias. Foto: AFP
    ICE aumenta la presión sobre los inmigrantes en Estados Unidos con una nueva meta de 3.000 detenciones diarias. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 27 minutos
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recibió una nueva instrucción para aumentar en 1.000 las detenciones de inmigrantes cada día y volver a un objetivo de 3.000 arrestos diarios, según dos fuentes conocedoras de la directriz citadas por el medio estadounidense CNN.

La orden fue comunicada verbalmente a los agentes el pasado martes 7 de octubre, y marca un nuevo aumento de presión sobre una agencia que venía realizando unas 2.000 detenciones al día. También se planteó como meta alcanzar 19.000 arrestos cada semana.

Entérese: ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU.

La decisión llega mientras la administración de Donald Trump mantiene su promesa de intensificar las deportaciones y, al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos de algunos republicanos por la manera en que ICE está realizando sus operativos.

ICE ya había registrado cifras récord de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos

El aumento no parte de cero. Las detenciones migratorias han crecido de manera sostenida durante los últimos meses. En agosto, ICE arrestó a unas 51.000 personas, el mayor registro mensual de la administración Trump. El récord anterior había sido apenas un mes antes, cuando la agencia superó las 46.000 detenciones.

A finales de junio también se había registrado un máximo semanal de poco más de 12.500 arrestos, de acuerdo con el proyecto de Datos de Deportación. Ahora, los agentes recibieron el encargo de aumentar esa presión. Una de las fuentes explicó a CNN que la instrucción busca que se realice el mayor número posible de detenciones con fines de deportación.

Conozca: ¿Fraude electoral? ICE revisó millones de registros y organizaciones de votantes

El Gobierno, sin embargo, insiste en que no existen cuotas obligatorias: “NO existen cuotas de arrestos”, aseguró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El secretario de esa dependencia, Markwayne Mullin, también negó recientemente que la Casa Blanca haya establecido una cuota y sostuvo que los agentes simplemente están cumpliendo con su trabajo.

Críticas republicanas a los operativos de ICE contra inmigrantes en EE. UU.

El incremento de las operaciones ocurre en medio de un debate dentro del Partido Republicano sobre quiénes están siendo detenidos. Algunos congresistas han cuestionado que ICE esté arrestando cada vez más inmigrantes que no tienen antecedentes penales. La representante de Florida María Elvira Salazar, cuyo distrito tiene una amplia población hispana, se ha distanciado recientemente de Trump en un anuncio de campaña para las elecciones de mitad de periodo.

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El sector agrícola también ha expresado preocupación. Algunas operaciones de ICE han interrumpido temporalmente actividades en un sector que tradicionalmente ha tenido respaldo republicano.

El aumento de los arrestos también ha llevado a ICE a buscar más espacios para atender a las personas detenidas. Una solicitud de contratos contempla instalaciones temporales para realizar detenciones, entrevistas y trámites, además de lugares para audiencias virtuales de inmigración.

Al mismo tiempo, ICE está ajustando algunos de sus procedimientos en las calles. Entre ellos están los controles de vehículos. Las nuevas instrucciones establecen que los agentes deben contar con capacitación específica y utilizar vehículos equipados con luces y sirenas.

Estos cambios llegan después de varios operativos vehiculares que terminaron en tiroteos, algunos de ellos mortales. ICE aseguró que se trata de recordatorios de protocolos existentes y que este tipo de intervenciones continuarán.

Siga leyendo: “Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos inmigrantes busca detener ICE cada día con la nueva instrucción?
ICE busca alcanzar 3.000 detenciones diarias, frente a las aproximadamente 2.000 que venía realizando. La nueva instrucción supone sumar 1.000 arrestos al día.
¿Cuántas detenciones de inmigrantes busca realizar ICE por semana?
La agencia recibió como objetivo alcanzar 19.000 detenciones semanales, según las fuentes citadas por CNN.
¿Por qué los republicanos están criticando las detenciones de ICE?
Algunos republicanos cuestionan que las operaciones estén alcanzando cada vez más a inmigrantes que no tienen antecedentes penales.
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