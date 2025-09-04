Icetex suspende subsidio a tasa de interés a estudiantes: créditos subirán de 5,08% a 16,51%

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó, por medio de una comunicación oficial, a sus beneficiarios que, desde el segundo semestre académico de 2025, dejará de aplicar el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos. La decisión fue notificada por correo electrónico a los estudiantes que venían disfrutando del beneficio financiado por la Nación, y que ahora quedará suspendido por cuenta de las restricciones fiscales que enfrenta el país. Entérese más: El Gobierno ha dejado sin subsidio del Icetex a más de 230.000 estudiantes En el mensaje, la entidad explicó: “Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”. Ante esto, Víctor Saavedra, director de Atenea en Bogotá, alertó que ahora le están quitando el subsidio en el Icetex a los estudiantes en periodo de estudio. “La inquina del gobierno nacional con los jóvenes beneficiarios y la educación privada es demasiado seria. Promesas en el aire”. En ese mismo sentido, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, afirmó: “Quien sale perdiendo es la juventud. Triste el marchitamiento del @ICETEX”.

Icetex suspende subsidio a la tasa de interés y beneficiarios verán subir sus cuotas.

Por ejemplo, Ricardo Escobar, estudiante de Ingeniería Civil, escribió este mensaje en sus redes sociales: “¡Por favor! Alguien que le diga a @ICETEX que van casi 2 meses de clases y no han comenzado a dar el bendito subsidio. Es increíble como se ha tenido que luchar en esté gobierno por ese subsidio de sostenimiento que siempre llega cuando debemos hasta el alma”. Además conozca: Icetex: Es falso lo que dice Petro culpando a la Corte por alza en tasas de interés

El cambio en las tasas: de 5,08% a 16,51%

La comunicación incluyó una tabla que muestra de manera concreta cómo se verá reflejado el ajuste: Tasa con subsidio: 5,08% N.A.M.V. Tasa sin subsidio: 16,51% N.A.M.V. Aunque el Icetex insiste en que sus tasas siguen estando por debajo de las del sistema financiero tradicional, donde los créditos educativos llegan al 24% efectivo anual, el aumento representa un cambio sustancial para quienes habían calculado sus pagos con base en la tasa reducida. Esto significa que, en la práctica, las cuotas que deben pagar los beneficiarios podrían duplicarse o incluso triplicarse, dependiendo del monto del crédito y del plazo acordado.

El subsidio a la tasa de interés había sido creado como una medida transitoria para apoyar la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Su fundamento legal estaba en la Ley 1911 de 2018, artículo 47, que establecía la participación del Gobierno Nacional en la financiación de estos apoyos. Según el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, la decisión no fue inesperada. “Estos alivios fueron diseñados como medidas transitorias, y su retiro se venía comunicando desde hace varios meses”. De hecho, frente a los créditos de corto y mediano plazo que no contaban con subsidio, el Icetex había asumido temporalmente parte del incremento del IPC durante 2023 y 2024, años de alta inflación. Sin embargo, con la reciente reducción del índice, las tasas volvieron a las condiciones originalmente pactadas.

¿A quiénes afecta la suspensión del subsidio del Icetex?