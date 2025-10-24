Imputaron a alias El Caleño, octavo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe en Bogotá

Seis meses después del crimen que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación confirmó este viernes 24 de octubre la imputación de delitos de otro eslabón crucial en la cadena de responsables.
Se trata de Jhorman David Mora Silva, conocido con el alias de El Caleño, cuya imputación elevó a ocho el número de judicializados por el ataque sicarial del pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia.
‘El Caleño’ fue ubicado en la capital, donde ya se encontraba privado de la libertad desde el pasado mes de mayo por un caso ajeno al magnicidio, precisamente por un delito relacionado con un hurto.