¿Quién es Dany Kovalik, abogado que defenderá a Petro en EE. UU.? Simpatiza con el chavismo y tiene vínculos con regímenes autoritarios

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos hizo efectivo el ingreso del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Lista Clinton, la reacción del mandatario colombiano no se hizo esperar.
Petro hizo su pronunciamiento a través de redes sociales y afirmó que “la amenaza” del senador republicano Bernie Moreno “se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.
En contexto: URGENTE: Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton
En esa línea, anunció que el abogado que asumirá su defensa en Estados Unidos será Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó su mensaje por redes sociales.