“Escuché dos estallidos, cuando me asomé ya todo estaba ardiendo”: 11 familias perdieron sus casas en barrio de Medellín

Después de parquear su motocicleta y entrar a su casa, Juan David Yepes apenas se estaba acomodando cuando escuchó dos estallidos, uno tras otro. Cuando apenas se iba a asomar, un vecino le gritó, “corra, que esto se está quemando”, por lo que de inmediato no solo salió él, sino las cinco personas con las que vivía. Este instructor de gimnasio fue uno de los damnificados en el incendio que se registró a las 8:30 de la noche del pasado domingo en la carrera 24C con calle 95, en el barrio Carpinelo, comuna 3 (Manrique), de Medellín, una emergencia que dejó 11 viviendas calcinadas. “Negro, salga, que esto se está quemando. Cuando voy a mirar, sí, veo puras chispas; traté de apagar el fuego con una manguera. Después de conectarla, le dije a todos que salieran, que se fueran para arriba, que si esto se quemaba, no importaba, pero lo importante era salvarlos”, relató este hombre, quien es soldado profesional retirado.

La casa de Juan David se quemó en un 80%, mientras que el 20% restante quedó en alto riesgo. Su techo, que era la losa sobre la que se soportaba la casa de su mamá y su padrastro, quedó a punto de colapsar y solo la soportaban un par de barras puestas por los vecinos. En la mañana de este lunes, Juan David estaba mirando qué se había salvado entre las cenizas, pero ni los elementos que tenía para sus clases de gimnasio ni sus muebles se salvaron del fuego. Solo estaba esperando el momento para sacar los escombros y pensar cómo iba a empezar de cero. Entérese: Fotos y vídeos | Impresionantes imágenes del voraz incendio en una bodega en Itagüí

El origen del incendio en

Si bien desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) no establecieron causas y todo quedó bajo investigación, la comunidad aseguró que todo el incendio se generó en una chatarrería al lado de la vivienda de Juan David, la cual opera hace más de dos décadas en el lugar. Incluso, el propietario de este establecimiento, Orlando de Jesús Lopera, reconoció el origen de esta emergencia, la cual dejó la cuadra de su vecindario completamente calcinado. Supo que “algo comenzó a chispear y de un momento a otro todo se prendió”, relató.

Así quedó la vivienda de Juan David Yepes luego del incendio de este domingo. Al lado quedaba la chatarrería que ocasionó esta emergencia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Ni el incendio le hizo perder la buena energía. Con una cara sonriente, Orlando iba sacando la chatarra quemada de su negocio, la cual era llevada hacia un camión para retirarla de la zona. Sin embargo, reconoció que algunos le habían lanzado algunos improperios, culpándolo de la tragedia que se estaba viviendo en el barrio.

“Algunos vecinos han sido muy conscientes de lo que pasó, pero otros me han echado la culpa de todo lo que pasó. Un señor, incluso, me dijo que mi negocio tenía que salir del barrio, pero yo tengo todos los permisos. Tenemos que esperar a ver qué dicen las autoridades y solo hago lo que ellas digan”, relató este chatarrero. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se ordenó la evacuación preventiva a 10 unidades edificaciones de forma temporal, mientras se hace el estudio estructural del terreno y del estado de las mismas. Le puede interesar: Emergencia en Envigado por incendio en fábrica En total fueron 11 edificaciones, que conformaban 11 casas y cinco locales comerciales los que resultaron afectados y cuyos ocupantes se encuentran en albergues de casas y amigos, mientras se retiran todos los escombros y miran cómo empiezan de nuevo con las casas que los acogieron, en muchos casos, durante toda la vida.

Se salvó de milagro

La ayuda social y la pronta reacción de familiares y vecinos evitaron una tragedia en esa cuadra del empinado barrio ubicado en el nororiente de Medellín.

Natalia Yepes, una cosmetóloga, lamentó que todas las pertenencias que consiguió con tanto esfuerzo se le quemaran, pero está contenta de que su hijo de 12 años se salvara. “El niño era el único que estaba, porque el hermano mayor, de 15 años, había salido a darle un paseo al perro cuando se presentó el incendio. En ese momento, el papá se reaccionó, porque vive cerca y le abrió de una la puerta y lo logró sacar”, contó Natalia, que cuando llegó, de su casa quedó poco. Afectados como Natalia, Juan David y Orlando hoy lamentan lo que ocurrió con sus casas y negocios, y coinciden en que deberán empezar de nuevo en la zona donde han estado toda su vida, al lado de sus amigos y de las personas con las que han compartido toda su vida.

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