¿Qué pasó? Encontraron cuerpo calcinado tras incendio en local de La Bayadera

Luego de atender la emergencia de la noche del miércoles 22 de octubre, bomberos encontraron el cuerpo dentro del local afectado.

    Adelante, el local incendiado ayer jueves. Atrás, la zona de La Bayadera.Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry e imagen tomada de redes.
El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

En todo un misterio se convirtió la emergencia que en la noche de ayer tuvieron que atender los organismos de socorro de Medellín en un reconocido sector de la ciudad.

Según trascendió, cerca de las 10:00 p.m., fue reportado un incendio en un local ubicado en el cruce de la carrera 54 con calle 40 del barrio Calle Nueva que es más popularmente conocido como La Bayadera.

Al sector –ampliamente conocido por dedicarse a la actividad de pintura de vehículos– se trasladaron tres tripulaciones de los bomberos del Distrito para apagar las llamas que ya eran visibles desde diferentes partes de la ciudad.

Lea también: Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín

Según el Dagrd, en el sitio se debió atender un lesionado. Sin embargo, tras apagar el fuego y en la revisión del local afectado, los bomberos también habrían encontrado un cuerpo sin vida completamente calcinado.

El hecho habría causado interés, toda vez que hasta donde se ha sabido durante los llamados de socorro para atender la emergencia no se había informado de personas atrapadas dentro de la edificación.

Infortunadamente, no se encontró ningún elemento que permitiera identificar a quién correspondía el cuerpo calcinado.

Miembros del CTI de la Fiscalía quedaron encargados de la inspección técnica del cuerpo.

