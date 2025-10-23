¿Qué pasó? Encontraron cuerpo calcinado tras incendio en local de La Bayadera

En todo un misterio se convirtió la emergencia que en la noche de ayer tuvieron que atender los organismos de socorro de Medellín en un reconocido sector de la ciudad.

Según trascendió, cerca de las 10:00 p.m., fue reportado un incendio en un local ubicado en el cruce de la carrera 54 con calle 40 del barrio Calle Nueva que es más popularmente conocido como La Bayadera.

Al sector –ampliamente conocido por dedicarse a la actividad de pintura de vehículos– se trasladaron tres tripulaciones de los bomberos del Distrito para apagar las llamas que ya eran visibles desde diferentes partes de la ciudad.

Lea también: Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín



Según el Dagrd, en el sitio se debió atender un lesionado. Sin embargo, tras apagar el fuego y en la revisión del local afectado, los bomberos también habrían encontrado un cuerpo sin vida completamente calcinado.