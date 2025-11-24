x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Voraz incendio dejó dos heridos y dos casas con daños en el barrio Manrique, Medellín

Las autoridades requirieron de 13 unidades de bomberos para controlar las llamas que se extendieron por el sector. Aquí los detalles.

  • Las llamas se extendieron por todo el lugar dejando daños en el techo y las paredes de las viviendas. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 49 minutos
bookmark

Unidades de bomberos atendieron un incendio estructural de gran magnitud que se registró en el barrio Manrique Santa Inés, en zona nororiental de Medellín, donde las llamas consumieron inicialmente dos viviendas y obligaron a una amplia movilización de los organismos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se reportaron en la carrera 39 con calle 82, donde se requirió de 3 tripulaciones equipadas con 13 bomberos, para atender la conflagración, pues las llamas alcanzaron varios metros de altura y se extendieron rápidamente por las viviendas del sector.

Le puede interesar: ¡Atención! Grave incendio en el barrio Olaya Herrera, de Medellín, dejó un muerto y cuatro viviendas destruidas

Hasta el momento se reportaron dos heridos y dos perros y un gato afectados por el humo. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagred) indicó que han logrado controlar las llamadas, impidiendo que estas dañen más viviendas.

Este no es el primer incendio que se atiende este mes, pues hace 20 días, un grave incendio se reportó en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín, el cual destruyó por completo cuatro viviendas y dejó a una persona muerta y una más lesionada de consideración.

Entérese: Incendio en el sótano del Palacio de Justicia, de Medellín, obligó a que evacuaran el edificio

En el hecho falleció un hombre, identificado como Oswaldo Hernández, de 65 años, quien era pensionado de Emvarias. Las autoridades han hecho un llamado a la precaución, pues con la llegada de diciembre los incendios tienden a aumentar, en especial por cortocircuitos y velas encendidas.

