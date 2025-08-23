Fiesta de indígenas embera en Bogotá terminó en riña: un joven falleció y una menor resultó herida

Un joven de la comunidad embera falleció en medio de hechos violentos en el asentamiento de La Rioja en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, el hombre fue víctima de un herida en su tórax en medio de una riña.

Los hechos se registraron en hacia las 8:13 de la mañana de este 23 de agosto. El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Santa Clara y murió por la gravedad de la lesión.

Se sabe que la comunidad indígena participaba de una celebración con música y trago que la administración distrital, en reiteradas ocasiones, había pedido que se suspendiera.

En La Rioja también fue atendida una menor de 17 años con una herida en la cabeza que, de entrada, se negó a ser trasladada hasta un centro médico.

Lea más: Alias Iván Mordisco reapareció tras la captura de su hermano: “si lo desea, acabe con toda mi familia”

“Hacemos un llamado muy importante a la comunidad de embera a la corresponsabilidad. Depende de ellos el bienestar de niñas y niños, pero también el bienestar de ellos. El cuidado es mutuo, desde el distrito tenemos toda la voluntad, pero necesitamos trabajar de la mano con ellos, con sus líderes que juegan acá un papel muy importante”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.

La Fiscalía General asumió las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este suceso.

Desde la administración distrital señalaron que los indígenas participaban de una celebración y que, en reiteradas ocasiones, se le pidió a los voceros indígenas suspender la fiesta en tanto representaba un riesgo para los niños, niñas y adolescentes que permanecen en el lugar. También para las mujeres gestantes.

Entérese: Mandé: la comunidad negra de Urrao que después de la guerra se resiste al olvido

Varios de los niños indígenas fueron trasladados de manera preventiva a centros de protección del ICBF, algunos de ellos fueron evacuados debido a que sus cuidadores se encontraban en estado de alicoramiento.

“Traslado de 41 niñas y niños al Centro Amar Corabastos, Centro Amar Mártires II y a uno de los Centros Proteger. Hoy se trasladaron 28 niñas, niños y adolescentes al Centro Abrazar, Amar Mártires I y II. Diez de las niñas y niños que habían sido trasladados al Centro Proteger el día anterior no pudieron ser entregados nuevamente a sus cuidadores, ya que al momento del regreso estos se encontraban en estado de alicoramiento”, señaló la alcaldía de Bogotá.

En La Rioja hay albergadas al menos 519 personas, de las cuales 289 son niñas, niños o adolescentes.