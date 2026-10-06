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Escándalo rodea al influencer ‘sin cara’ Camilo Cifuentes: una mujer embarazada y la instagramer ‘La Mijita’ implicadas

El supuesto triángulo amoroso que circula en redes puso a Camilo Cifuentes en el centro de acusaciones de una presunta traición, mientras las dos mujeres involucradas dieron su versión.

  • como ves este titular: ¿Camilo Cifuentes fue infiel? El influencer, su expareja embarazada y ‘La Mijita’ hablaron. Foto: redes sociales @lamiijita @maria.camila_sepulveda.sua @CamiloCifu96
    como ves este titular: ¿Camilo Cifuentes fue infiel? El influencer, su expareja embarazada y ‘La Mijita’ hablaron. Foto: redes sociales @lamiijita @maria.camila_sepulveda.sua @CamiloCifu96
  • María Camila Sepúlveda, expareja embarazada de Camilo Cifuentes, compartió su versión de la polémica y publicó conversaciones recientes entre ambos. Foto: redes sociales
    María Camila Sepúlveda, expareja embarazada de Camilo Cifuentes, compartió su versión de la polémica y publicó conversaciones recientes entre ambos. Foto: redes sociales
  • ‘La Mijita’, señalada en redes por su cercanía con Camilo Cifuentes, negó haber sido la causa de la ruptura y rechazó los señalamientos en su contra. Foto: redes sociales
    ‘La Mijita’, señalada en redes por su cercanía con Camilo Cifuentes, negó haber sido la causa de la ruptura y rechazó los señalamientos en su contra. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 41 minutos
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A Camilo Cifuentes, el reconocido influencer colombiano que ganó popularidad en redes por sus videos ayuda social, lo están “funando” (criticando masivamente en redes sociales) por una supuesta infidelidad a su novia, quien está embarazada de su primer hijo.

La polémica creció tanto en las últimas horas que el nombre del creador de contenido ya lidera las tendencias en Colombia, en medio de las acusaciones de los internautas, quienes lo señalan de haber traicionado a su pareja.

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La polémica que lo rodea comenzó con la organización de un partido de fútbol solidario liderado por Cifuentes en Manizales para recolectar ayudas destinadas a las víctimas del terremoto en el país. Durante las actividades del evento, se difundieron en plataformas como X e Instagram fotos y videos donde el influenciador aparecía compartiendo públicamente en Pereira con la creadora de contenido conocida como “La Mijita”.

Al viralizarse estas imágenes, María Camila Sepúlveda, su ahora expareja, quien se encuentra en gestación, respondió a un comentario en redes: “Los felicito, mientras ustedes comienzan una historia, yo estoy a pocos días de recibir a mi hijo, un bebé que fue concebido dentro de una relación que yo creí que tenía amor, compromiso y un futuro. No es fácil estar atravesando un embarazo y enfrentar que la persona con quien imaginabas formar una familia decidió alejarse para comenzar una nueva relación con alguien más (...) que no solamente afectan, también dejan consecuencias emocionales en una familia que está a punto de recibir a un bebé”.

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Posteriormente, publicó en sus historias de Instagram capturas de conversaciones que tenían poco más de dos semanas. En ellas, aseguró, Cifuentes todavía le hablaba de “formar un hogar y construir un futuro familiar”.

María Camila Sepúlveda, expareja embarazada de Camilo Cifuentes, compartió su versión de la polémica y publicó conversaciones recientes entre ambos. Foto: redes sociales
María Camila Sepúlveda, expareja embarazada de Camilo Cifuentes, compartió su versión de la polémica y publicó conversaciones recientes entre ambos. Foto: redes sociales

Este fue su mensaje: “Hasta hace poco, diría yo que muy poco, seguían existiendo conversaciones, proyectos y promesas de una vida juntos. Seguía hablando de formar un hogar, de un futuro y de cómo sería nuestra vida en familia, flores y demás. Mientras yo recibía estas señales y estaba dando de nuevo ese paso de abrir mi corazón a estas ilusiones, la realidad estaba tomando otro rumbo.

Para mí, lo doloroso no ha sido que una relación termine, porque a veces hay que simplemente decir adiós y aceptar que las cosas no funcionaron por el bien de todos y continuar. Ha sido tener que ver cómo un día me prometía ilusiones para, al otro día, seguir su vida normal de la mano de esta mujer en un sitio donde, si suponía que el día antes me había dicho que yo iba a estar con él”.

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Camilo Cifuentes se pronunció sobre la polémica con su expareja embarazada

Ante la avalancha de comentarios, Cifuentes publicó un pronunciamiento en X. El creador confirmó que la relación terminó, pero rechazó la narrativa según la cual las redes estarían mostrando una historia de engaño: “A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”, escribió.

Después explicó que la relación había sido corta y que ambos intentaron hacerla funcionar: “Yo también he tenido relaciones que he querido que funcionen y que he intentado de verdad. En este caso, fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos (...) Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, afirmó.

“También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes”, concluyó.

Esta versión contrasta con una segunda historia en Instagram que publicó la madre de su hijo, en la que explicó por qué decidió hablar públicamente: “El mismo sábado, después de haber pasado una mañana normal, en la tarde decide cambiar completamente de opinión, para el domingo estar con ella compartiendo como una pareja en Pereira frente al ojo público”.

“Yo no había decidido salir a hablar pero lo hago por que ellos salieron a dar sus declaraciones que les faltó decir aún ciertas cosas, no ha sido fácil para mí estar en un sube y baja de emociones durante las últimas semanas de mi embarazo hoy temo por mi seguridad y de mi familia por que una persona que tenga la influencia de borrar absolutamente todo de redes sociales y hacer este tipo de cosas tiene mucho poder”, escribió.

E hizo una precisión: “Durante todo mi embarazo él ha sido un hombre responsable económicamente, ha respondido por nuestro bebé y eso es algo que reconozco y agradezco”, señaló. Pero concluyó con que “la responsabilidad económica no borra las heridas emocionales”.

‘La Mijita’ niega haber sido la causa de la ruptura entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda, esto fue lo que dijo:

Mientras las acusaciones crecían, Anthia lopez, conocida como “@lamijita” también se pronunció. La creadora de contenido rechazó directamente la versión que la ubicaba como responsable del final de la relación: “Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, aseguró.

Según su versión, esa relación simplemente llegó a su final y cada persona tomó su propio camino y pidió que la discusión no se transformara en una cadena de ataques: “Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”, señaló.

‘La Mijita’, señalada en redes por su cercanía con Camilo Cifuentes, negó haber sido la causa de la ruptura y rechazó los señalamientos en su contra. Foto: redes sociales
‘La Mijita’, señalada en redes por su cercanía con Camilo Cifuentes, negó haber sido la causa de la ruptura y rechazó los señalamientos en su contra. Foto: redes sociales

La exposición de esos mensajes tomó mayor fuerza porque, usuarios de redes comenzaron a revisar publicaciones de la influenciadora y entre las imágenes que circularon aparecieron flores y otros detalles que algunos internautas relacionaron con regalos similares a los que Cifuentes habría entregado a Sepúlveda. Incluso una publicación de hacía unas dos semanas recibió comentarios como: “Ese Camilo si es mucho lindo ! ❤️”. Esos elementos fueron utilizados en redes para construir una teoría de infidelidad.

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