Inflación sube a 5,68% en abril: alimentos y restaurantes presionaron el costo de vida

En abril, el IPC tuvo una variación de 5,68% en comparación con abril de 2025.

En el último año, las divisiones restaurantes y hoteles (9,61%), salud (8,21%), educación (7,58%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,91%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71%), bienes y servicios diversos (6,11%) y por último, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

Entretanto, las divisiones transporte (4,95%), información y comunicación (4,88%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), prendas de vestir y calzado (2,67%) y por último, recreación y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

En términos mensuales, el IPC aumentó 0,78% frente a marzo, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año la inflación llegó a 3,87%.