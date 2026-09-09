¿Cómo hacer rendir más la plata en Medellín, donde la inflación es la más alta del país? Expertos explican

Una familia paisa que gastaba dos millones hace un año en comida, ahora tiene que completar unos $141.000 más para asegurar una canasta similar. Y es que el bolsillo de los hogares de Medellín enfrenta una presión que no necesariamente se nota en una sola compra, pero que puede acumularse durante el año. En agosto, la ciudad registró una inflación anual de 7,07%, la más alta entre las 23 ciudades analizadas por el Dane. Se trata de una aproximación elaborada por Crowe Co a partir del comportamiento del índice y no de un cálculo exacto para todos los hogares. Para Ricardo López, socio de la oficina de Medellín de Crowe Co, uno de los principales errores al interpretar estos datos es confundir una menor variación mensual con una reducción del costo de vida. “Una cifra mensual más baja no quiere decir que el costo de vida haya disminuido. Significa que continuó aumentando, pero a menor velocidad”. Le puede interesar: Medellín tiene el costo de vida más alto de Colombia, ¿qué fue lo que más subió?

Los rubros que más aumentaron de valor en el último año en Medellín

El dato de 7,07% corresponde al comportamiento promedio de una canasta de bienes y servicios. Por eso, el impacto sobre cada familia puede ser diferente dependiendo de en qué se concentra su presupuesto. En Medellín, por ejemplo, durante los últimos 12 meses se presentaron aumentos importantes en categorías como restaurantes y hoteles, con 9,63%; salud, con 9,22%; educación, con 8,23 %; vivienda y servicios, con 7,59 %, y transporte, con 6,39%. Sin embargo, para Crowe el dato más útil para una familia no es necesariamente identificar cuál categoría tuvo la mayor inflación, sino determinar cuáles son las partidas que realmente tienen mayor peso dentro de su presupuesto. Esto cambia la pregunta. En lugar de preguntarse únicamente qué está subiendo más, el hogar debería identificar dónde está gastando más dinero y qué parte de ese gasto está aumentando por precios y cuál por un mayor consumo.

¿Cómo saber si el presupuesto se está desajustando?

Una de las primeras recomendaciones es revisar las tres categorías que más dinero consumen cada mes. Por ejemplo, si una familia destina una parte importante de sus ingresos a vivienda y servicios, alimentación y transporte, debería comparar cuánto gastaba hace un año frente a cuánto desembolsa actualmente en esas mismas categorías. La comparación permite detectar si el problema está en el precio, en el volumen consumido o en ambos factores. Esto resulta especialmente importante en servicios como la energía. En agosto, la electricidad aumentó 4,04% en Medellín, por encima del incremento nacional de 2,33%. Pero revisar únicamente el valor final de la factura puede llevar a conclusiones equivocadas. La clave está en mirar también los kilovatios hora consumidos. Si el consumo permaneció estable y la factura aumentó, puede existir un efecto asociado a la tarifa. Si, en cambio, también aumentó el número de kilovatios consumidos, una parte del incremento puede explicarse por un mayor uso. Lea más: Inflación se aceleró a 6,24% en agosto, pero el dato para Medellín es mayor: 7,07%

El mercado también exige comparar mejor

La inflación de los alimentos en Medellín fue de 0,25% en agosto, por debajo del 0,71% registrado en el país. Eso no significa, sin embargo, que todos los productos hayan tenido el mismo comportamiento. Los precios mayoristas de la Central Mayorista muestran cómo algunos alimentos pueden registrar movimientos fuertes en periodos cortos. Entre la semana del 22 al 28 de agosto y la del 29 de agosto al 4 de septiembre, por ejemplo, la habichuela pasó de $2.156 a $3.747 por kilogramo, mientras que el pepino cohombro aumentó de $1.306 a $1.933 y el tomate chonto regional pasó de $3.017 a $4.408. Estos valores corresponden al mercado mayorista y no necesariamente al precio que termina pagando el consumidor en una tienda o supermercado. Precisamente por eso, una recomendación práctica es comparar precios por kilogramo o por unidad y no solamente por el valor que aparece en la etiqueta. También puede ser útil sustituir temporalmente un producto cuando su precio registra un incremento extraordinario y comparar diferentes puntos de compra antes de hacer el mercado.

No se trata únicamente de gastar menos

Otra de las claves está en revisar aquellos gastos pequeños que suelen quedar por fuera del presupuesto. Comer por fuera, pedir domicilios o realizar compras frecuentes puede parecer poco relevante de manera individual, pero el efecto acumulado durante el mes puede ser considerable. Al comparar alternativas, conviene incluir no solo el precio del plato o producto, sino también domicilio, propina, recargos y otros cobros adicionales. La lógica es sencilla: cuando los precios aumentan, mantener exactamente los mismos hábitos de consumo puede hacer que el presupuesto pierda capacidad de respuesta, incluso si el ingreso permanece estable. Por eso, el objetivo no necesariamente es eliminar gastos, sino identificar cuáles tienen mayor impacto y cuáles pueden ajustarse sin afectar las necesidades prioritarias del hogar. Conozca también: Colombia sigue como el segundo país de la Ocde donde más aumenta el costo de vida

Una inflación mensual más baja no significa que el problema haya terminado

El comportamiento de agosto ilustra otra diferencia importante. Medellín tuvo una inflación mensual de 0,32%, inferior al 0,39% nacional y una de las variaciones mensuales más bajas entre las 23 ciudades medidas. Pero al mirar los últimos 12 meses, la historia cambia: la inflación de Medellín llegó a 7,07%, frente al 6,24% nacional. Además, en lo corrido del año la ciudad acumula 5,98%, mientras Colombia registra 5,35%. Es decir, que los precios hayan subido menos durante agosto no implica que hayan bajado. Como explica López, significa que continuaron aumentando, aunque a un ritmo menor. Para los hogares, la recomendación es mirar ambos datos: la variación mensual permite saber qué está pasando en el corto plazo, mientras que la inflación anual muestra cómo ha evolucionado el costo de vida frente al mismo periodo del año anterior. Para Crowe, los datos de inflación pueden servir como una señal para revisar las finanzas familiares y no solamente como una cifra económica publicada cada mes. Una forma sencilla de hacerlo es tomar el presupuesto de cada categoría y contrastarlo con su variación anual. Por ejemplo, si un hogar destina $500.000 mensuales a vivienda y servicios y utiliza como referencia una variación de 7,59%, el aumento equivalente sería de unos $37.950. Si destina $300.000 a comer por fuera y se toma como referencia una variación de 9,63%, serían cerca de $28.890 adicionales. Son ejercicios aproximados, no el valor exacto que necesariamente pagará cada familia, pero permiten dimensionar cómo una variación porcentual puede convertirse en pesos dentro del presupuesto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas