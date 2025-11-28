¿Cómo le parece? Supuesto influencer fue capturado en Medellín señalado de cometer dos robos

A Juan Diego Gutiérrez, quien se hace llamar Juancito en redes sociales donde les muestra videos muerto de la risa a sus 40.000 seguidores cometiendo todo tipo de imprudencias en las calles, se le borró la sonrisa.

En la noche del jueves 27 de noviembre, él junto a otra persona identificada como Stiven Rodríguez, fueron capturados señalados de cometer dos atracos en el occidente de Medellín.

El reporte de las autoridades indica que varios testigos señalan a ambos hombres como los presuntos autores de un hurto a un local comercial donde habrían robado ropa, celulares y joyas. Posteriormente, las autoridades los señalan de presuntamente haber intentado robar una moto de alto cilindraje antes de ser detenidos por la propia ciudadanía y entregados posteriormente a la policía.

Juancito publica videos en redes sociales haciendo piruetas en motos y cometiendo otras imprudencias que ponen en riesgo la integridad de decenas de personas.

La captura de personajes que se hacen llamar influencers no es ninguna novedad, mucho menos en Medellín donde incluso la propia Alcaldía tuvo que anunciar abiertamente una persecución en contra de varios de éstos por reiteradas infracciones que, en muchos casos, rayan con graves hechos de tipo penal por atentar contra la vida de otras personas.