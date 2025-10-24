Este domingo, niños disfrazados no pagarán ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II

Este domingo 26 de octubre, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II traen una oferta imperdible para celebrar las vísperas de Halloween en sus espacios. Solo por este domingo, estos parques distritales tendrán una promoción que aplicará para los menores de hasta 14 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto responsable. En el Parque Norte, ubicado en la comuna de Aranjuez, el ingreso será gratuito para los niños y niñas que lleguen disfrazados, mientras que los acompañantes mayores de 14 años deberán adquirir el brazalete de ingreso, según la atracción de su preferencia. Lea también: A sembrar más: para 2050, Medellín tendrá más de 60 días de “calor intenso” al año, según el Banco Mundial Además, en el Aeroparque Juan Pablo II, en la comuna de Belén, tendrán entrada libre los menores de 14 años que porten algún distintivo alusivo a Halloween, como un antifaz, una máscara o una peluca. Mientras que los adultos y acompañantes mayores de edad deberán comprar el brazalete acuático. Cabe recordar que el Aeroparque Juan Pablo II estará abierto de 9:30 a. m. a 5:00 p. m., mientras que el Parque Norte operará de 10:30 a. m. a 6:00 p. m.Con esta promoción enmarcada en la estrategia Disfraces al Parque y promovida por Metroparques, se busca fomentar la recreación familiar y el disfrute de espacios seguros e inclusivos, fortaleciendo la vida social y comunitaria de la ciudad. Lea también: Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín Con esta iniciativa, Metroparques y la Administración Distrital buscan fortalecer los espacios públicos como escenarios de encuentro y convivencia, donde las familias puedan compartir momentos de diversión y construir memorias en torno a la celebración de Halloween. Por eso, aproveche la invitación para vivir una jornada de alegría, creatividad y disfrute en dos de los parques más emblemáticos de Medellín.