Interpol activa circular roja contra “Papá Pitufo”: Será buscado en 196 países tras solicitud de la Fiscalía

Con esta decisión, las autoridades colombianas esperan fortalecer la búsqueda internacional del conocido “zar del contrabando” y avanzar en los procedimientos necesarios para que pueda responder ante la justicia del país.

Tras ese análisis, la Secretaría General determinó que se cumplían los requisitos establecidos para activar la notificación roja , un mecanismo utilizado para solicitar la cooperación de los países miembros en la localización de personas requeridas por procesos judiciales.

Según explicó la Fiscalía, el trámite ante el organismo internacional comenzó el 21 de febrero de 2025, fecha desde la cual Interpol adelantó el estudio de la solicitud y revisó la documentación aportada por las autoridades colombianas.

La decisión permite que la alerta de búsqueda internacional sea difundida entre los 196 países integrantes de Interpol con el objetivo de avanzar en la ubicación, captura y eventual traslado a Colombia del indiciado.

La Fiscalía General de la Nación informó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), activó la notificación roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, luego de evaluar la solicitud presentada por las autoridades colombianas.

Según los reportes más recientes, desde Oporto, Portugal, es donde estaría actualmente Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, mientras avanza en ese país el proceso que busca definir su eventual extradición hacia Colombia.

Es señalado por las autoridades colombianas de presuntamente estar al frente de una estructura dedicada al contrabando que habría utilizado diferentes mecanismos para ingresar mercancías de manera irregular al país durante varios años.

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Precisamente, Portugal hace parte de Interpol, por lo que la circular roja también tiene alcance ahí. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente que Diego Marín Buitrago permanezca actualmente en ese país y la alerta internacional tampoco sustituye el proceso de extradición que avanza ante la justicia portuguesa.

El trámite de extradición seguirá dependiendo de las decisiones de las autoridades judiciales de Portugal, mientras la defensa del señalado contrabandista mantiene recursos dentro del proceso y sostiene que su regreso a Colombia podría “representar un riesgo para su vida”.

Su nombre volvió a estar en el centro del debate público tras las investigaciones que mencionaron un supuesto intento de entregar recursos de origen ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Estos señalamientos hacen parte de un proceso en curso en el que las autoridades buscan determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

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Antes de llegar a Portugal, “Papa Pitufo” estuvo en España. Según las investigaciones, abandonó Colombia luego de conocer que existía una orden de captura en su contra. Desde entonces, su situación jurídica se ha definido en escenarios internacionales mientras las autoridades colombianas avanzan en los trámites para lograr su comparecencia ante la justicia.

En el país, la Fiscalía mantiene abierta una investigación en su contra por delitos como concierto para delinquir, contrabando y otros relacionados con una red que, según las autoridades, habría tenido conexiones con hechos de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

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Con la nueva activación de la notificación roja de Interpol, Colombia busca ampliar la cooperación internacional para facilitar su ubicación, captura y posterior traslado al país.

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