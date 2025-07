Invima advierte sobre potenciador sexual comercializado ilegalmente en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia sobre un producto promocionado como suplemento dietario y potenciador sexual que no cuenta con ningún registro sanitario.

Se trata de SCX-Bull Men adn Women, el cual es un producto no autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, así lo informó la entidad a través de un comunicado.

Para el Instituto, este es un producto fraudulento que no cumple con las especificaciones de etiquetado y publicidad establecidas en la normatividad vigente, pues al no contar con dicho registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores.

La ausencia de este registro también implicaría un desconocimiento del contenido real del producto, su trazabilidad y las condiciones de transporte y almacenamiento.

El consumo de este producto implicaría riesgos para las personas como elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones altas, enfermedades cardíacas, nervios, ansiedad y temblor.

Este medicamento también provocaría problemas de insomnio, pesadillas, altos niveles de cansancio y un riesgo potencial de retención de líquidos. Su consumo puede generar daños en el corazón, el hígado y los riñones.