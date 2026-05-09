Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Irán aseguró que participará en el Mundial si organizadores cumplen con sus garantías: esto es lo que piden

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (Ffiri), Mehdi Taj, señaló que cuentan con 10 condiciones que esperan que sean escuchadas por la Fifa para contar de lleno con ellos en Norteamérica 2026.

  • Tras meses de incertidumbre por la guerra en Oriente Medio, la Ffiri ha condicionado su debut contra Nueva Zelanda a un trato de “estado soberano”, exigiendo visados libres para figuras como Mehdi Taremi y seguridad máxima. FOTO: AFP
    Tras meses de incertidumbre por la guerra en Oriente Medio, la Ffiri ha condicionado su debut contra Nueva Zelanda a un trato de “estado soberano”, exigiendo visados libres para figuras como Mehdi Taremi y seguridad máxima. FOTO: AFP
  • Los jugadores de la Selección de Irán en medio de un partido. FOTO: AFP
    Los jugadores de la Selección de Irán en medio de un partido. FOTO: AFP
  • El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, habló sobre lo ocurrido ante los medios. FOTO: Getty
    El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, habló sobre lo ocurrido ante los medios. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 22 minutos
bookmark

La Federación Iraní de Fútbol confirmó este sábado 9 de mayo que su selección participará en el Mundial que comenzará en un mes, pero exigió a los países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) que acepten sus condiciones, en un contexto de guerra en Oriente Medio.

Le puede interesar: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera, representan muy bien lo que es el Real Madrid”, Arbeloa sobre Tchouaméni y Valverde

Esto se produce después de que las autoridades migratorias de Canadá denegaran el ingreso en su territorio del patrón del fútbol iraní el mes pasado, antes del Congreso de la Fifa, por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Cgri), el brazo ideológico de las fuerzas armadas iraníes, al que en 2024 catalogó como grupo terrorista.

Los jugadores de la Selección de Irán en medio de un partido. FOTO: AFP
Los jugadores de la Selección de Irán en medio de un partido. FOTO: AFP

Irán exige garantías para jugar el Mundial, ¿cuáles son?

La presencia de Irán en el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, ha estado en el aire desde el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló la federación iraní en su sitio web.

“Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, añadió.

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (Ffiri), Mehdi Taj, declaró este viernes a la televisión estatal que Teherán tiene diez condiciones para asistir al torneo, buscando garantías sobre el trato que recibirá la delegación.

Las condiciones incluyen la concesión de visados y el respeto al personal de la selección, a la bandera del equipo y a su himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que los futbolistas iraníes serán bienvenidos, pero advirtió que Estados Unidos aún podría denegar la entrada a miembros de la delegación iraní con vínculos con el Cgri, al que también considera como organización terrorista.

“Todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o Cgri, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema”, insistió Taj.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ha reiterado que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos según lo previsto.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, habló sobre lo ocurrido ante los medios. FOTO: Getty
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, habló sobre lo ocurrido ante los medios. FOTO: Getty

Irán, que tiene previsto establecer su base durante el Mundial en Tucson, Arizona, abrirá su participación en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica (el 21 de junio también en Los Ángeles) y a Egipto (el 27 de junio en Seattle).

“Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito”, concluyó este sábado la federación iraní.

También le puede interesar: Infantino confirmó participación de Irán en el Mundial 2026, pero gambeteó encarecimiento en entradas y amistad con Trump

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos