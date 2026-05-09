Irán aseguró que participará en el Mundial si organizadores cumplen con sus garantías: esto es lo que piden

La Federación Iraní de Fútbol confirmó este sábado 9 de mayo que su selección participará en el Mundial que comenzará en un mes, pero exigió a los países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) que acepten sus condiciones, en un contexto de guerra en Oriente Medio.
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Esto se produce después de que las autoridades migratorias de Canadá denegaran el ingreso en su territorio del patrón del fútbol iraní el mes pasado, antes del Congreso de la Fifa, por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Cgri), el brazo ideológico de las fuerzas armadas iraníes, al que en 2024 catalogó como grupo terrorista.