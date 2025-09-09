x

Atención | Israel bombardeó edificio en Qatar para tratar de “eliminar a líderes de Hamas”

Los líderes de Hamás se encuentran en Qatar para adelantar las reuniones de diálogos exploratorios que tratan de llegar a un alto al fuego en Franja de Gaza.

  Esta es una de las imágenes del ataque. FOTO: Cortesía @Marwa__Osman
    Esta es una de las imágenes del ataque. FOTO: Cortesía @Marwa__Osman
El Colombiano
hace 10 minutos
bookmark

El Ejército de Israel lanzó este martes un bombardeo de precisión contra un edificio en Doha, Qatar. La intención, afirmaron, era eliminar líderes del movimiento Hamas.

La cadena Al Jazeera reportó varias explosiones en la capital de Qatar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se atribuyeron el hecho y apuntaron que el ataque iba dirigido a la cúpula de “la organización terrorista Hamás”.

Hasta ahora se desconoce si el hecho dejó víctimas mortales.

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, apuntaron las fuerzas de Israel.

En desarrollo...

