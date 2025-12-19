Estos serían los responsables de atentado del ELN que dejó 7 militares muertos en Aguachica, Cesar

Un día después del atentado con cilindros bomba contra una base militar ubicada en la vereda El Juncal de Aguachica (Cesar) la inteligencia militar tiene en la mira a dos sospechosos, que serían los responsables del hecho que dejó siete militares muertos. Se trata de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen órdenes de captura vigente. Le puede interesar: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos. Fuentes de inteligencia militar apuntan a José Sánchez Navarro, alias Wilser, quien lleva 22 de sus 36 años delinquiendo y es referenciado como el cabecilla principal de la estructura Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla.

Se le señala de planear y ejecutar tres hechos delictivos entre 2016 y 2018. El 1 de julio de 2016 habría dirigido una acción terrorista contra las tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña (Norte de Santander), que dejó dos militares heridos. Puede leer: Disidencias de Farc en Cauca atacan como en la peor época del Caguán Entre tanto, el 15 de julio del mismo año “Wilser” habría orientado la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, en el municipio de Pelaya (Cesar), que dejó un policía asesinado por la activación de un artefacto explosivo. Así mismo, se le sindica de haber orientado el 13 de octubre de 2018 el asesinado de un civil en el corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). Sánchez Navarro es catalogado como explosivista y francotirador y tiene una orden de captura vigente emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, aparece como el segundo presunto responsable del atentado en Aguachica. Tiene 44 años, de los cuales 18 años han sido de historial criminal. Así mismo, es cabecilla criminal del frente Camilo Torres y tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Lo referencian como explosivista con experiencia en la fabricación de artefactos para drones y tatucos (bombas artesanales).

Vale recordar que el atentado en el Cesar dejó asesinados a los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierray el soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Horas después del ataque, el Ejército confirmó la muerte de otro militar, del soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien se encontraba recibiendo atención médica especializada por la gravedad de las heridas sufridas durante la acción armada. Puede leer: Denuncian amedrentamiento del ELN a la vivienda del alcalde del municipio de Nóvita, en Chocó Sobre el ataque, el presidente Gustavo Petro señaló que el hecho se produjo por la falta de sistemas antidrones priorizados y anunció que, tras las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, se ordenó la compra inmediata de estos equipos, con una inversión estimada en un billón de pesos para todo el país.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos militares murieron en el atentado de Aguachica? Siete soldados profesionales murieron tras el ataque con explosivos contra una base militar en la vereda El Juncal, en Aguachica, Cesar. ¿Qué grupo armado es responsable del ataque? El atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente a la estructura Camilo Torres Restrepo. ¿Qué medidas anunció el Gobierno tras el ataque? El presidente Gustavo Petro anunció la compra urgente de sistemas antidrones para las Fuerzas Militares, con una inversión cercana a $1 billón.