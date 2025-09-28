Confinamiento, miedo y abandono en Istmina

“Es complejo gobernar un municipio de sexta categoría con pocos recursos. Solo el año pasado tuvimos nueve paros armados, nueve confinamientos y desplazamientos forzados de la gente”.
Si bien en el papel es la primera autoridad del municipio, para el alcalde de Istmina (Chocó), Jaison Mosquera Sánchez, no deja de ser una contradicción que haya otras fuerzas externas e ilegales que –a punta de violencia, terror y sangre–, ejerzan dominio y mando en su jurisdicción.
En esa población, ubicada a dos horas de Quibdó y enclavada en la subregión del San Juan, hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ambas libran desde hace años una lucha a sangre y fuego, entre otras, por la riqueza minera de la que se desprende el nombre del municipio, nacido de una contradicción entre las expresiones “istmo” y “mina”.
“Tengo preocupaciones todos los días, porque cuando me movilizo para atender las comunidades sigue la zozobra de poder ser sorprendido por uno de los grupos armados”, confiesa Mosquera con la tensión latente de quien debe ser el asomo del Estado en una región afligida por el narcotráfico, la minería ilegal y el destierro.
No es una percepción. Hasta noviembre del año pasado, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 7.427 personas resultaron afectadas por confinamientos y restricciones a su movilidad en Istmina, a lo que se suman otras 368 víctimas de desplazamiento.