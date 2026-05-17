Disidencias de “Calarcá” se volvieron la roya de los cafeteros, quienes sufren caída de 28% en su producción

La cosecha cafetera más alta en tres décadas quedó atrás en 2025. Ahora, en 2026, las disidencias y las condiciones climáticas castigan al café colombiano.
El año pasado, el sector cafetero tuvo un ciclo que no se veía desde la época dorada del grano. La producción llegó a 14,8 millones de sacos de 60 kilos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el mayor volumen en más de 30 años. Las exportaciones sumaron 13,3 millones de sacos. Los ingresos por ventas al exterior alcanzaron cerca de 5.400 millones de dólares, una cifra histórica para el sector. Más de 540.000 familias sintieron ese impulso en sus bolsillos. El grano llegó a desplazar a los combustibles como el principal producto de exportación del país.
Ese momento no duró. En 2026, dos fenómenos golpean al sector al mismo tiempo; por un lado, la producción cae de forma acelerada por efectos climáticos; por otro lado; las disidencias de las Farc les cobran a los caficultores por cada mata de café sembrada en sus parcelas, denuncias que llegaron del Huila, el mayor departamento productor del país. Así las cossas, son dos royas distintas, una climática y una criminal, que recortan los ingresos del productor y ponen en riesgo la estabilidad del campo colombiano.
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