El Palacio de la Cultura y sus más de 100 años de historia y patrimonio en Medellín

Si usted ha montado alguna vez en metro, ha llegado desde el norte o sur a la estación Parque Berrío y, por supuesto, tiene un oído atento, sabrá distinguir esa voz grabada hace años que dice: “Estación cercana al Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe”. Puede que no se le haga importante, ni tampoco levante la mirada para apreciar tal majestuosidad, pero esa edificación tiene más historia y más anécdotas de las que pueda imaginar.
Antes conocido como el Palacio de Calibío (nombre que explicaremos más adelante) y construido hace ya 100 años, este magno imponente en el centro de Medellín ha sido la sede de entidades públicas y culturales.
Muchos dicen que la construcción quedó inconclusa de acuerdo con lo diseñado en un primer momento, otros que sí se completó pero no con la idea original que trajo un distinguido profesional desde Bélgica, y algunos señalan que todo salió según el plan inicial. Y bueno, desde su opinión y formación será respetable cada apreciación, pero lo que no se puede discutir es que el actual Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe es ícono y faro de la patria y de Antioquia por el legado que representa.