“Acuerdo nacional es para tranquilizar ánimos y estrategia útil, pero no sirve mucho”: Gaona

Como una advertencia sobre lo que se juega Colombia este año en las elecciones presidenciales, el académico y abogado Mauricio Gaonapresentó el viernes pasado su libro La Constitución soy yo (Planeta), donde recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democ racia: no bajo la bota militar, sino con atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro del poder.
Gaona —hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985— se ha convertido en una piedra en el zapato para los devaneos autocráticos del presidente Gustavo Petro.
En diálogo con EL COLOMBIANO habló sobre la tesis de su obra, que alerta el peligro de que “la norma es el arma que desmantela la democracia” y de que es “una advertencia histórica”. Así mismo, se refirió a la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Asamblea Constituyente y lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro.
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¿Por qué publica este libro justo ahora, a 15 días de la primera vuelta electoral?
“Yo sentí esa necesidad cuando lo estaba escribiendo. De hecho, hubiera podido seguir escribiendo, pero en la parte final del libro dice: ‘Una advertencia histórica’. Y cuando yo lo estaba escribiendo dije: ‘Si me demoro más, va a ser una historia’. Todavía se puede advertir. Espero que las cosas, faltando una semana, den un giro”.