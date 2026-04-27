Cepeda lanzó la coalición “Alianza por la Vida” con la que busca llegar a la Presidencia

En medio de resultados que lo ubican nuevamente como líder en las encuestas, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó oficialmente este lunes la coalición “Alianza por la Vida”, que ya venía anticipando desde hace varias semanas.
El evento se celebró en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, y congregó a figuras políticas clave como su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. Al encuentro también asistieron Juan Fernando Cristo, María José Pizarro, Clara López y Aída Avella, entre otros.
Este lanzamiento ratifica alianzas estratégicas gestadas semanas atrás, consolidando acuerdos con la Alianza Verde, el partido En Marcha, movimientos indígenas y sectores liberales y conservadores disidentes (que se apartan de la directiva de apoyar a Paloma Valencia).
La apertura estuvo a cargo del representante Gabriel Becerra, quien lidera el equipo de campaña junto con el gerente Antonio Peñalosa y la jefa de debate del candidato, María José Pizarro.